El cost de climatitzar els centres educatius: Educació calcula que calen 2.500 milions

Fa una setmana el president de la Generalitat Salvador Illa anunciava en una entrevista a Catalunya Ràdio un pla per posar al dia les escoles i les residències per fer front a l'emergència climàtica i a les altes temperatures a les aules. Tot i que els detalls es concretaran en les pròximes setmanes, Educació calcula que caldria una inversió d’almenys 2.500 milions d’euros per dur a terme aquesta adaptació.
En aquest sentit, 1.220 dels 2.500 edificis escolars no es van construir o reformar amb criteris d'adaptació i acumulen dèficits, d'aïllament, materials o ventilació. Ara, el Departament preveu començar a climatitzar 100 centres educatius en dos cursos, amb una inversió aproximada de 100 milions d’euros, com ha explicat a 3CatInfo la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montserrat Duran Tauleria.
Fins ara, per als centres públics que no disposen de sistemes de climatització, s'han instal·lat ventiladors de sostre i de paret en 227 equipaments i està previst instal·lar sistemes de ventilació en 150 centres més entre finals d’aquest any i principis del 2027. Una xifra que, tant per a les famílies com per al mateix Departament, es queda curta davant els episodis de calor extrema.
Tres dies amb els termòmetres per sobre els 40 graus
Només des de principi de setembre ja s'han assolit rècords de calor amb temperatures per sobre dels 40 graus. Del 3 al 6 d'aquest més la calorada no ha donat treva i, durant tres dies consecutius, ha marcat màximes especialment intenses a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, però també a bona part del centre del país.
A principis de setembre es van assolir els 42,5ºC a Vinebre (Ribera d'Ebre), amb rècord de calor en aquest mes en 77 de les 128 estacions de la xarxa XEMA amb més de 20 anys de dades, sobretot a l'interior. Van sobresortir registres com els 41,9ºC del Masroig, els 40,1ºC d'Aldover, els 39,8ºC d'Alcarràs, els 39,6ºC de Sant Salvador de Guardiola o els 39,3ºC de Batea.