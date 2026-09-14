Junqueras s'arremanga per aconseguir un «gran acord de país» en educació

Nou moviment d'ERC per mirar d'aconseguir un "gran acord de país" en educació. El president del partit, Oriol Junqueras, s'arremangarà per començar a teixir la proposta i ho farà amb una ronda de contactes amb la comunitat educativa. Així ho ha anunciat el portaveu parlamentari adjunt del partit, Jordi Albert, que en roda de premsa aquest dilluns ha considerat que el debat sobre la matèria ha de "superar" la política: "El Govern no ho farà sol", ha dit, considerant que la proposta final ha de suposar "canvis legislatius" en la dinàmica del Govern però que no significa que hagi de desaparèixer el Departament d'Educació.
Albert ha considerat que cal "eliminar el soroll" entorn de l'educació i que cal "estabilitat", cosa que ha de venir donada, entre altres, d'un "finançament estable" que escapi del context polític. Junqueras, a l'estiu, ja havia proposat un acord de país que comportés un finançament fix que pogués anar més enllà dels pressupostos, la creació d'un grup d'experts i la concreció d'uns objectius que fossin de llarg termini, arribant fins als dotze anys o el que equivaldria a tres legislatures. "ERC ofereix una solució compartida a tota la societat", ha celebrat el portaveu parlamentari adjunt dels republicans.
Quins són els actors interpel·lats per Junqueras? Albert, per ara, no ha concretat els noms o les entitats que pretenen interpel·lar. Sí que ha dit, però, que el president del partit preveu reunir-se amb mestres i professors, personal d'administració i serveis (PAS), famílies, sindicats, experts i ajuntaments. Els republicans mouen fitxa perquè consideren que el Govern manté la "manca de diàleg" amb la comunitat educativa i que això s'evidencia amb la crisi educativa vigent després de molts mesos, citant el conflicte amb els sindicats però també el "drama" de les proves PISA o el "desgavell" al Departament.
L'altra incògnita, encara per resoldre, és com es concretarà aquest acord de país. No es farà en el pròxim debat de política general, ja que el partit considera que en dues setmanes no hi ha marge suficient per portar una proposta definitiva a debat i votació de la cambra catalana. Albert sí que ha dit que "és evident" que ha d'existir un Departament d'Educació i que l'hipotètic pacte de país no intentarà substituir-lo. En tot cas, ha dit que caldran "canvis legislatius" que afectin la "dinàmica" del Govern i ha detallat que l'única via per forçar-los és a través del Parlament.
Els joves a la manifestació de la Diada
Per altra banda, el portaveu del partit, Isaac Albert, ha valorat la manifestació independentista de la Diada. Els republicans celebren l'augment de participació respecte l'any passat i destaquen especialment l'augment de la presència de joves. "L'independentisme no només té present, sinó també futur", ha celebrat Albert. El portaveu republicà ha demanat a l'independentisme "anar a l'ofensiva" per poder sumar una nova majoria social a favor de la independència i ho ha contraposat amb Aliança Catalana: "Una Catalunya més cohesionada és més forta; una Catalunya enfrontada entre si s'allunya de la llibertat", ha advertit.
Sobre la cimera independentista proposa per l'Assemblea Nacional Catalana durant la Diada, Albert ha dit que ERC està disposada a "escoltar, ser-hi i ajudar" però amb un missatge clar d'una Catalunya que s'apropi a la llibertat. "Aliança representa qualsevol cosa menys unitat, amb els no ens hi trobaran", ha afegit. El portaveu republicà també s'ha pronunciat sobre la conferència que farà Salvador Illa aquest dilluns, on espera que hi hagi anuncis vinculats a educació i a habitatge, dues de les grans carpetes de la legislatura. Una delegació del partit assistirà a l'acte, on, això sí, no esperen trobar l'"ambició" que reiteren que li manca al president.