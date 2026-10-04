Més joves i més dones: el pla de Feijóo per renovar les cúpules territorials a Catalunya

El PP de Catalunya renovarà les seves direccions provincials en els congressos que celebrarà les properes setmanes. El més rellevant serà el de Barcelona, convocat per al 24 d’octubre. No s’esperen canvis transcendentals, però sí alguns moviments de peces que responguin a les consignes que emanen del nucli dur entorn Alberto Núñez Feijóo. Génova vol renovació de rostres i més presència de joves i dones en les cúpules provincials. Així estan les coses a un PP català cada cop més centrat en l’horitzó electoral: les municipals de la primavera i les espanyoles, molt probablement abans.
Es dona per feta la sortida d’escena d’alguns veterans, com Josep Tutusaus, secretari general del PP provincial de Barcelona; de l’històric Rafael Luna de la secretaria general de Tarragona, un dels homes que coneix tots els secrets del seu partit després d’una llarga trajectòria; i de Joan Simeón, en el mateix càrrec a Lleida. Però serà a Barcelona on es viu la principal pugna.
Buscant secretària general a Barcelona
Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, no tindrà contrincant per revalidar la presidència provincial, però es desconeix qui serà el seu número dos. Segons fonts del partit, el seu desig hagués estat situar el diputat Pau Ferran a la secretaria general. Respon al perfil jove que busca Génova, però presentava alguns entrebancs. És de Vic i serà l’alcaldable del PP a les municipals, però pocs consideren que aconsegueixi una regidoria en una plaça històricament difícil i on ara la competència amb Vox i amb Aliança Catalana ho farà més difícil.
El seu nom no ha generat entusiasme a Madrid. Tampoc sembla que Daniel Sirera aconsegueixi col·locar una persona afí a la direcció provincial. Ho seria Salvador Torres, home de la seva total confiança, actual secretari general a la ciutat de Barcelona. Molta gent, però, considera que Sirera ja té prou poder dins del partit, des que va blindar el seu control sobre els districtes de Barcelona en un procés que ja hem explicat.
Millor una dona, apunten diverses fonts, que tenen clar que s’ha de donar satisfacció als desitjos que venen de Génova. Ara mateix no hi ha un nom incontrovertible. Circulen els de dirigents del món municipal, com Eli Ortega, regidora a Sant Feliu de Llobregat; Sonia Esplugas, de l’Hospitalet de Llobregat; o bé Mónica Parés, de Gavà.
Génova, molt irritada amb el líder del partit a Lleida
Lleida no ha de crear problemes a Feijóo i es dona per feta la continuïtat de Xavier Palau, el baró territorial a Ponent. Però aquests dies, hi ha irritació, -"molta", asseguren fonts del partit-, per la decisió del president provincial i alcaldable a la Paeria de votar contra la prohibició del burca a la ciutat. El vot del PSC, en el govern municipal, Junts i Vox va topar amb l’oposició del PP. Palau va esgrimir que el que es votava era una ordenança que no prohibia totalment el burca sinó que el regulava, però l’actual moment de polarització no està per matisos i a la cúpula del PP la imatge d’un partit votant no a una restricció del burca ha fet mal i l’han considerat un regal a Vox.
Tota la formació viu amb l’ai al cor pensant en les eleccions, que vol dir que els congressos provincials seran tan sols un entremès de la veritable batalla que vindrà, la de les llistes electorals. Pel que fa a Lleida, l’obsessió de Génova és assolir el diputat de Ponent. A Catalunya, l’objectiu és sumar algun més als 6 diputats que ara té al Congrés per decantar cap a Feijóo la propera pugna per la Moncloa. No els interessa res més.