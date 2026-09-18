Els Mossos blinden Vox a Barcelona davant les protestes antifeixistes

Centenars de persones s'han manifestat aquest divendres a la tarda contra un acte de Vox al barri de la Marina de Barcelona. Davant la previsió d'enfrontaments, els Mossos d'Esquadra, a través de la brigada mòbil, han blindat els accessos a la plaça de la Marina, on s'ha agrupat l'extrema dreta per rebre a Santiago Abascal i Ignacio Garriga. De fet, ha estat el nombrós cordó policial el qual ha impedit que els antifeixistes s'obrissin pas fins a l'acte, mantenint els simpatitzants de la formació ultra separats dels activistes per evitar aldarulls.
Els antifeixistes s'han trobat a la plaça Cerdà a partir de les sis de la tarda, una hora abans de la convocatòria de Vox a la plaça de la Marina de Sants. Cap a dos quarts de set, els activistes han començat a caminar en direcció al míting de l'extrema dreta tot cridant consignes com "Ni un pas enrere", "Contra el feixisme acció directa", "Fora Vox dels nostres barris" o "Pim, pam, pum, que no en quedi ni un".
Mentre la manifestació avançava pels carrers del bari de la Marina, a la plaça hi ha hagut moments de tensió quan veïns de la zona han exhibit la bandera del poble gitano i han fet sonar cançons com 'Els segadors' des d'un pis, on han col·locat un altaveu a la finestra. Alguns dels assistents a l'acte de la formació d'extrema dreta han llençat pedres contra aquest domicili i ous contra la façana de l'immoble i els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir per frenar un home que s'encarava amb aquests individus. Un d'aquests individus s'ha encarat, al seu torn, amb membres de la premsa que cobrien l'esdeveniment. La policia catalana també l'ha aturat.
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