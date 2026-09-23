Mamdani homenatja García Lorca en la trobada amb Sánchez: «Ell creia en la possibilitat d'un món millor»

El president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, en una trobada a Gracie Mansion, la residència oficial de l'alcalde, en què ambdós han mostrar bona sintonia i alineament ideològic. Durant aquest acte, Mamdani no ha dubtat en elogiar diverses polítiques del president espanyol, especialment l’augment del salari mínim i l’ampliació del permís de paternitat, i ha homenatjat el poeta Federico García Lorca recitant uns versos.
En plena estrena de la pel·lícula La bola negra, l'adaptació dels Javis de l’última obra –inacabada– del poeta, l'alcalde de Nova York ha triat els primers versos del poema Canción del jinete per recordar que "García Lorca creia profundament en la possibilitat d'un món millor" que va escriure aquesta obra fa 90 anys a Nova York i ha posat l'èmfasi en el "poder" dels polítics "de fer realitat aquesta visió" en l'actualitat.
Mamdani s'ha mostrat proper a Sánchez i s'ha referit a ell com un "defensor de la casi treballadora" i un líder que "ha restaurat la fe en la democràcia a tot el món". Sánchez també ha tret pit de les mesures intervencionistes que ha implementat el seu govern com el subsidi del transport públic, la reducció d'impostos als aliments i l'energia o els impostos extraordinaris a la banca i les empreses elèctriques.
🔴 Mamdani recita versos de Lorca ante Sánchez en Nueva York y recuerda: "Él siempre creyó en un mundo mejor. Podemos hacerlo realidad con igualdad y justicia" https://t.co/sXZS1g13OF pic.twitter.com/qBGAwzjzbL
"Aquest compromís amb la dignitat de les persones que treballen ens guia a tots aquí aquest matí i ha guiat el treball del primer ministre Sánchez", ha indicat l'alcalde posant l'accent en l'ampliació del permís de paternitat aprovat per l'Executiu.
El president espanyol també ha defensat durant la trobada -i enmig de les crítiques per la gestió del seu govern de la crisi a Ceuta- una política migratòria favorable a l’arribada de treballadors estrangers, als quals considera essencials per a l’economia, el finançament públic i el manteniment de l’estat del benestar. "La migració ens fa un país millor, sens dubte", ha recalcat, assenyalant que aquests treballadors han de tenir salaris decents, un habitatge accessible, bons serveis públics com també "seguretat, dignitat i futur".