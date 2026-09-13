«El cant dels ocells» sona en l’homenatge a les víctimes de l’11-S a Nova York

El cant dels ocells ha sonat en un dels moments més emotius de la cerimònia d’homenatge a les víctimes dels atemptats de l’11-S a Nova York. El violoncel·lista Yo-Yo Ma ha interpretat la cançó tradicional catalana en un gest que ha volgut evocar el compromís amb la pau i la llibertat que va lligat amb la peça que va Pau Casals va popularitzar.
L’actuació s’ha produït durant la lectura dels noms de les víctimes i ha estat especialment significativa pel moment en què s’ha fet. A les 9.59 hores, l’hora en què es va esfondrar la Torre Sud del World Trade Center, i les 10.03 hores, quan va caure la Torre Nord, s'ha interromput la cerimònia per donar pas al silenci. Ha estat aleshores quan, Yo-Yo Ma ha agafat el violoncel i ha interpretat El cant dels ocells.
Pau Casals, que va interpretar aquesta mateixa peça davant l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1971, va convertir El cant dels ocells, una cançó tradicionalment associada a Nadal, en un símbol de pau i llibertat des de l'exili després de la Guerra Civil.
La seva interpretació durant l’homenatge de l’11-S ha acompanyat la cerimònia que recorda les prop de 3.000 persones que van morir en els atemptats per expressar solidaritat amb les seves famílies.
Un acte marcat pel conflicte polític
L'homenatge no ha estat exempt de polèmica per l'absència del president dels Estats Units Donald Trump, qui va oferir un discurs des del Pentàgon. Tot i això, han assistit els expresidents dels EUA George W. Bush (qui va ser el president durant l'11-S), Bill Clinton, Barack Obama i Joe Biden. La jornada també venia marcada, els dies anteriors, per la petició d'una part de la societat estatunidenca de negar l'assistència de l'alcalde de Nova York Zohran Mamdani a l'homenatge per ser musulmà. Tot i que, finalment, va ser-hi present.