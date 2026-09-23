Colau demana a Sumar sortir del govern de coalició si el PSOE no rectifica el rumb en habitatge: «S'ha acabat»

El desnonament de la Maricarmen, una dona de 87 anys de Madrid, executat amb antiavalots de la Policia Nacional espanyola per ordre judicial i a petició d'un fons voltor, podria arribar a corcar la unitat del govern espanyol. Això és el que defensa almenys Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona i referent de l'espai dels comuns a Catalunya, que demana al seu entorn polític -la formació estatal Sumar- que trenqui amb el PSOE si no hi ha un gir de guió immediat.
"Es podia i es podria fer més. Pedro Sánchez porta mesos bloquejant qualsevol iniciativa per frenar els peus als fons voltors a Espanya. I no pot ser que el nostre espai polític sigui còmplice d'aquesta covardia del partit socialista. S'ha acabat. No es pot mantenir la presència en un govern de coalició si no és per fer el màxim esforç, per enfrontar-nos als fons voltors, per enfrontar-nos als grans propietaris, per acabar amb el rendisme i l'especulació i protegir un dret tan bàsic i essencial com és el dret a l'habitatge, especialment en el cas de persones vulnerables com el de la Maricarmen", ha reblat Colau en un vídeo que ha compartit a les xarxes socials en forma de comunicat.
Tot seguit, ha apuntat que si no hi ha cap moviment afegit per part de l'executiu de Pedro Sánchez, Sumar ha d'actuar. "Que avui sigui un punt d'inflexió, un punt d'inflexió per fer polítiques valentes. I si el PSOE no hi està disposat, que quedi clar que es queda sol", ha rematat.
La postura pública de Colau arriba la mateixa setmana que l'exalcaldessa es va presentar en un desnonament que s'intentava executar a Barcelona per fer fora una llogatera que va requerir el protocol de prevenció del suïcidi, i el mateix dia que es va conèixer que una veïna de l'Hospitalet de Llobregat s'havia suïcidat després s'haver estat desnonada. En una setmana amb l'habitatge com a carpeta clau, amb situacions de tensió entre persones en situació de vulnerabilitat, col·lectius pel dret a l'habitatge, institucions i grans agents immobiliaris, Ada Colau demana actuar. De fons, també ressonen els eterns cants de sirena del seu possible retorn a la política institucional, amb les pròximes eleccions espanyoles com a gran protagonista. De moment, la política barcelonina demana canvis a Madrid.