Colau obre la porta a tornar a la política institucional

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tornar a la política institucional si "en algun moment és especialment útil per fer alguna cosa en concret": "M'ho podria tornar a plantejar", ha afegit en declaracions a RTVE. De moment, però, això no és una opció que es contempli a curt termini. L'exlíder dels Comuns també ha assegurat que no vol mantenir-se "per inèrcia" als càrrecs perquè, segons ha afegit, això "deteriora" la imatge de la política.
En aquest sentit, ha defensat que està bé "entrar i sortir" de la política institucional. I no ha tancat la porta a fer-ho més endavant. De moment, segons ha explicat, segueix dient que no als càrrecs que "de tant en tant" li ofereixen. Colau ha afirmat que afrontar l'alcaldia de Barcelona va ser un "repte enorme, dificilíssim, però preciós". Preguntada per si ha rebut alguna oferta formal per tornar a la política institucional, l'exalcaldessa barcelonina confirma que ha rebut propostes "de tant en tant", però que no ha acceptat tornar a formar part de les files dels Comuns.
Les paraules que ha ofert Colau aquest dilluns es contraposen significativament amb el posicionament públic que havia adoptat en relació amb la política institucional fa més d'un any. En una entrevista a La Vanguardia el novembre passat, l'exalcaldessa va tancar la porta "al 100%" presentar-se a les primàries de Barcelona en Comú (BComú) per tornar a ser alcaldessa: "No tinc intenció de presentar-me ni a les primàries ni a les pròximes eleccions; ni municipals, ni estatals ni de cap altre tipus", assegurava Colau.
Aquelles paraules de l'exalcaldessa de la capital catalana arribaven després que la militància del partit avalés substituir el límit de mandats en el codi ètic per un màxim de dotze anys al càrrec. Un canvi de posicionament que deixava entreoberta la possibilitat de què Colau es tornés a presentar a l'alcaldia. Ella mateixa, però, ho va descartar i Gerardo Pisarello serà el candidat dels Comuns en els pròxims comicis municipals. Malgrat que Colau encara es manté al marge de tornar a la política institucional, sí que obre la porta a fer-ho en algun moment.