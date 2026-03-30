Junqueras descarta una llista Rufián-Colau: «Vaig anar a la presó per la independència, no perquè ella sigui diputada»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha tancat la porta a configurar una llista electoral elaborada per ERC que incorpori l'exalcaldessa Ada Colau, com ha defensat públicament Joan Tardà en diverses entrevistes al llarg dels últims dies. "Vaig anar a la presó per la independència de Catalunya, no perquè ella sigui diputada en una candidatura d'ERC", ha indicat Junqueras en la presentació del llibre El franquisme en temps de Trump (Pòrtic), de Francesc-Marc Álvaro, diputat dels republicans a Madrid. En l'acte, moderat per Esther Vera, directora del diari Ara, també ha estat protagonista Josep Rull, president del Parlament i dirigent de Junts, amb qui Junqueras ha exhibit sintonia política i personal.
Tardà és un dels dirigents que més clarament s'ha posicionat a favor de la idea de Gabriel Rufián, cap de files d'ERC al Congrés, sobre posar en marxa una candidatura plurinacional que aplegui l'esquerra del PSOE en les properes eleccions espanyoles. Junqueras no comparteix aquest plantejament: sosté que artefactes electorals com aquest només tenen sentit quan hi ha circumscripció única, com és el cas dels comicis al Parlament Europeu, i que els republicans no s'han d'implicar en construir candidatures al marge de Catalunya. Rufián i Tardà, fa un parell de setmanes, van defensar explícitament una llista plurinacional en la presentació del nou llibre de l'exdirigent d'ERC.
El proper gran acte que té preparat el líder dels republicans a Madrid és el 9 d'abril, quan s'envoltarà d'Irene Montero -eurodiputada de Podem i exministra d'Igualtat- i de Xavier Domènech -excap de files dels Comuns a Catalunya- a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Rufián no ha amagat mai la simpatia que sent per Montero, i en l'última setmana s'ha encarregat de fer encara més cru el pols amb Junts, en aquest cas per les discrepàncies existents en matèria d'habitatge. Des del faristol del Congrés, Rufián va assegurar que es dedicaria "personalment" a evitar que el partit de Carles Puigdemont tingués influència en cap àmbit. La relació amb Míriam Nogueras mai ha estat bona, i ara està trencada.
Com acabarà el pols entre Rufián i la direcció d'ERC per la llista del 2027? En el rerefons de la qüestió també hi ha el control del grup dels republicans a Madrid i l'elaboració de la llista, tenint en compte que el dirigent republicà aspira a tenir més influència en la tria. La seva relació amb el gruix dels diputats no és òptima. En les últimes setmanes, a banda, Rufián també s'ha ofert per participar en actes de la campanya de les eleccions andaluses. Uns comicis en els quals l'esquerra del PSOE també ha de superar el fantasma de la disgregació, que per ara l'ha condemnat a l'ostracisme en bona part dels comicis autonòmics que ja s'han celebrat a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.