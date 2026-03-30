«Jo soc rullista»: sintonia Junqueras-Rull per refer el catalanisme en temps de Trump

La presentació del llibre El franquisme en temps de Trump, de Francesc-Marc Álvaro, s'ha convertit aquest dilluns en una espècie de manifest per refer el catalanisme. Si aquest manifest tingués signants, serien el mateix Álvaro, Oriol Junqueras i Josep Rull, que l'han acompanyat en un acte organitzat a l'Espai Línia i moderat per Esther Vera, directora del diari Ara. En una tarda marcada pel fair play entre dirigents de dos partits que no sempre han practicat la unitat -més aviat el contrari, en aquest postprocés-, Junqueras s'ha declarat "rullista". L'amenaça d'Aliança Catalana està actuant com a motor d'un aggiornamento dels principals partits del catalanisme per protegir el país i la democràcia.
Hi haurà alguna concreció de tot plegat? "Necessitem construir enteses", ha reflexionat Junqueras. El president del Parlament ha reivindicat el 9-N i Junts pel Sí -l'únic exemple d'unitat electoral entre l'espai postconvergent i ERC-, i també els dies que van anar entre el 20 de setembre del 2017 -quan la Guàrdia Civil entra a la conselleria d'Economia- i el 3 d'octubre. "Vam agafar els límits de l'independentisme i van explosionar de manera extraordinària", ha reflexionat. Tanmateix, Junqueras ha estat ràpid a l'hora de tancar la porta a una aliança electoral. Preguntat sobre si validarà una llista amb Ada Colau, ha dit: "Vaig anar a la presó per la independència, no perquè ella sigui diputada d'ERC".
Rull, en la introducció inicial, ha indicat que el llibre d'Álvaro "no és banal". "És la negació de la vacuïtat: diu coses, es mulla, hi és i es compromet", ha remarcat el president del Parlament. "Dius que ser franquista és trendy, i això ens sacseja. Posicionar-se en aquest sentit de festejar amb el feixisme, connecta d'una manera extraordinària", ha remarcat el dirigent de Junts, dirigint-se a l'autor. Junqueras -que va compartir presó amb Rull- ha remarcat que la batalla és "per la civilització occidental", és a dir, per "salvar-la". "Som fills de la Il·lustració i del Renaixement. Estan en perill la democràcia i l'estat del benestar", ha apuntat el president d'ERC, que ha posat el focus en el pòsit històric.
Álvaro ha recollit el guant per recordar que a Alemanya, abans de l'ascens al poder de Hitler, ningú pensava que podria arribar a tenir la dimensió que tindria. "El nivell de desconeixement de la nostra història recent és descarnada", ha lamentat Rull, que ha recordat com Junqueras, en els trasllats entre el Tribunal Suprem i Soto del Real durant el judici del procés, tendia a parlar d'història. Davant del perill de la "desmemòria", cal estar atents -ha dit- per "protegir el nostre sistema de drets i llibertats". "Algun dia sentirem algú que dirà que la Declaració Universal dels Drets Humans és una expressió de wokisme", ha aventurat el president del Parlament, també aficionat a la història.
Junqueras, de fet, ha recordat que en els trasllats cap a Soto del Real recreaven el programa En guàrdia de Catalunya Ràdio, i que Rull s'encarregava de replicar la sintonia. "La ruptura de la comunitat, l'excés d'individualisme, és un terrenya adobat per la por i la desesperança. Això alimenta l'extrema dreta", ha apuntat. Com s'ha dit a terme la reescriptura de la història? "És un blanquejament. Vox dona una nova naturalesa històrica al que va ser el franquisme. Són ultres, però no tontos", ha apuntat Álvaro. La idea, el sintagma, és que la dictadura no va ser "tan dolenta", i la combinen amb l'auge del trumpisme. "Això troba l'esperit de l'època. La idea és buidar de contingut la democràcia", ha ressaltat.
L'antipolítica és el que relliga l'èxit dels "venedors de demagògia", segons l'autor del llibre. Com arriba aquesta antipolítica? Rull ha posat l'accent en el fet que l'ascensor social està "encallat", circumstància que afecta especialment la gent jove. Cal evitar, en aquest sentit, que proliferin les dreceres "monstruoses". "La ruptura de la vida en comunitat adoba la desesperança", ha radiografiat Junqueras. De tots els problemes que tenia Espanya el segle XVIII, segons el president d'ERC, només queda el català. "Per això l'obsessió amb el català a l'escola", ha remarcat el dirigent republicà, en referència a la sentència judicial que limita -una vegada més- el català a les escoles.
El paper d'Aliança Catalana
Entre tots els problemes que travessen el país hi ha l'auge d'Aliança Catalana, que beu -segons Álvaro- de la frustració generada pel desenllaç del procés i per l'influx del trumpisme. "Estic convençut que l'onada anirà cap enrere, però l'haurem d'aguantar durant un temps", ha vaticinat el diputat d'ERC a Madrid. Rull ha defensat que hi hagi un aggiornamento -paraula italiana que vol dir "posar al dia"- del sentiment de pertinença del catalanisme, acollint procedències i "recuperar el propòsit d'autoestima". "Jo soc rullista", ha indicat Junqueras. "No sé si m'ajudes", ha somrigut el president del Parlament. "Tots som xarnegos", ha remarcat Álvaro. Si no s'integra, Catalunya "desapareix".
La presentació ha anat a càrrec de Carles Campuzano, diputat al grup parlamentari d'ERC, exconseller de Drets Socials i amb una llarga trajectòria a Convergència. De fet, Campuzano era un dels dirigents de futur que retratava Álvaro de cara a l'endemà de Jordi Pujol en el llibre Ara sí que toca, centrat en la successió de l'expresident. "En els temps que ens venen, en els temps que ja som, alguns dels nous eixos que marcaran la política del nostre país tindran a veure amb l'enfrontament entre demòcrates i autoritaris", ha remarcat Campuzano, que també és president d'Acció Catalana. Entre el públic, exconsellers com Joan Ignasi Elena, Boi Ruiz, Josep Maria Argimon i Lluís Recoder.