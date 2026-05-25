Sumar tanca files amb Sánchez i descarta avançar eleccions: «Cal estar a l'altura»

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha tancat files amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i ha descartat l'opció d'avançar eleccions, tal com ha demanat el PNB, tot i que mantenen encara distàncies amb el PP i Vox. Durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum, Hernández ha apel·lat al fet que els dirigents polítics han d'estar "a l'altura del moment" i ha instat el PSOE a "prendre's de debò" el temps que els queda de legislatura per a concretar una sèrie de banderes, com és l'habitatge i l'aprovació definitiva de la pròrroga dels contractes de lloguer.
En resposta a l'advertiment d'Aitor Esteban, el qual considera que és molt difícil per a Pedro Sánchez poder acabar legislatura tenint en compte les acusacions que envolten l'expresident Zapatero, Hernández creu que la prioritat és "arromangar-se" i treballar "intensament" per a evitar que l'"extrema dreta" formi part de la Moncloa i que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aconsegueixi la presidència de l'executiu.
En aquest sentit, la coordinadora general de Sumar també alerta que el govern espanyol està patint "una operació a gran escala" de deslegitimació des de l'inici de la legislatura, però considera que ha de fer front al tram final de la legislatura amb "naturalitat" i sense amagar les acusacions que envolten l'entorn del president. Durant el seu discurs, Hernández ha reivindicat que els partits que conformen la coalició Sumar són el "veritable referent" de l'esquerra" i ha defensat el seu paper dins la Moncloa, ja que assegura que, des d'un camí "discret", estan construint una sèrie d'avanços socials, que milloren la vida de la gent.
Sumar llança un avís
Hernández també ha volgut deixar clar que des de la seva formació han marcat clarament quines són les seves línies vermelles en matèria de corrupció després del 'cas Koldo' o la imputació de Zapatero dins de la 'causa plus ultra', quedant a l'espera de les explicacions que ofereixi durant la seva declaració del 2 de juny en seu judicial.
De fet, ha replicat que el seu espai polític "no ha de suportar les motxilles de ningú" i que no tenen "cap taca" en la seva trajectòria política on han format part de diversos governs en tots els àmbits. Per tant, ha postil·lat que no han vingut a "escalfar butaques" sinó a treballar pel bé comú, apel·lant de nou al PSOE a accelerar la seva agenda programàtica en el que resta de mandat.
Prèviament, el portaveu parlamentari d'IU i diputat de Sumar en el Congrés, Enrique Santiago, ha assegurat que el govern espanyol, "ara com ara", gaudeix d'"estabilitat pressupostària" malgrat els advertiments del PNB. En aquest sentit, ha apuntat als mitjans de comunicació després de l'esdeveniment que tenen voluntat de continuar col·laborant amb el PNB i que espera que aclareixin el sentit de les paraules d'Esteban.