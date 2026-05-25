El president del govern espanyol es troba al bell mig de l'ull de l'huracà a causa dels escàndols que esquitxen el seu entorn. Primer, pel judici que involucra José Luis Ábalos, després pel setge contra la seva dona, Begoña Gómez, i ara per les darreres acusacions contra José Luis Rodríguez Zapatero -de qui és probable que aquest mateix dilluns es coneguin els detalls del sumari. Enmig d'aquesta tempesta perfecta, l'UCO ha refredat els indicis que té el jutge Peinado contra la dona del president espanyol, qui va posar en marxa la investigació fa dos anys arran d'una denúncia de Manos Limpias.
Segons detalla la Cadena SER, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha posat en dubte en el seu informe de conclusions algunes de les principals qüestions amb què el jutge justifica la investigació. El document conclou que la càtedra extraordinària que investiga el jutge es va crear seguint els mecanismes establerts per la Universitat Complutense. També assegura que no ha trobat pagaments opacs, comissions o moviments econòmics il·lícits en els comptes investigats, entre els quals hi ha els de Begoña Gómez. L'informe, doncs, refreda els principals indicis de Peinado.
Pel que fa a la càtedra extraordinària, les conclusions de l'UCO fixen que, entre els objectius d'aquesta formació, destacava la creació d'un programa de sostenibilitat per a petites i mitjanes empreses. Una eina, propietat de la Complutense, que va finançar diferents empreses, les quals van saber des del primer moment que els diners que anaven destinats a la universitat, no a la dona del cap de l'executiu espanyol. En aquest sentit, les informacions apunten que Begoña Gómez va facturar 17.000 euros en dos anys de la universitat, xifra que no es pot considerar enriquiment il·lícit.
Els moviments de Peinado
El magistrat ha tancat la instrucció després de dos anys d'investigació arran d'una denúncia presentada per Manos Limpias, que s'ha ampliat amb les querelles de Vox i Hazte Oír. Peinado investigava l'activitat professional de Gómez amb empresaris i la Universitat Complutense de Madrid (UCM).
A finals de febrer, l’Audiència Provincial de Madrid va anul·lar la decisió del jutge Peinado de sotmetre Gómez a un judici amb un jurat popular. En una interlocutòria, el tribunal avalava els recursos interposats per la defensa de la dona del president espanyol. Segons apuntava el text de l’Audiència, no es pot portar el cas a un jurat popular “sense precisar als investigats quines conductes concretes són les que justifiquen la continuació de la causa i quina és la base incriminatòria, indiciària i provisional”.