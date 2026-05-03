Repetirà el PSC el domini a l'àrea metropolitana?

L'àrea metropolitana és el gran bastió del PSC. El partit parla l'idioma dels votants de ciutats com l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat o Sant Adrià de Besòs, entre moltes d'altres, i això queda demostrat elecció rere elecció. De cara a 2027, els socialistes aspiren a revalidar aquest domini a la corona de Barcelona, aprofitant l'aliança amb la capital i el moment de gran poder institucional, amb la presidència de la Generalitat i del govern espanyol.
El repte: recuperar majories absolutes perdudes -com la de l'Hospitalet, segona ciutat del país- i preservar les que ja hi són -com ara Santa Coloma, malgrat els intents d'ERC en forma de "llista cívica"-. El risc: discursos d'odi que poden fer forat en algunes zones amb percentatges elevats d'immigració. El PSC ja ha detectat aquesta amenaça, perquè Vox ha posat al punt de mira alguns feus socialistes, on esperen que els seus missatges antiimmigració tinguin bona acollida.
La fitxa de l'Hospitalet de Llobregat
- Alcalde: David Quirós (PSC)
- Habitants: 292.161, segons dades de 2025
- Socis: El PSC governa en solitari amb acords puntuals
- Resultats del 2023: victòria clara del PSC, sense majoria absoluta
En els últims anys hi ha hagut una renovació profunda d'alcaldies socialistes en general, però concretament també a l'àrea metropolitana. Alguns tòtems com Núria Marín (L'Hospitalet), Núria Parlon (Santa Coloma), Pilar Díaz (Esplugues) o Eva Menor (Badia del Vallès), alcaldesses consolidades, han deixat pas a nous perfils que se la juguen en aquestes municipals. A la sala de màquines del PSC admeten que les primeres eleccions sempre són "la prova més difícil", però ho afronten amb l'optimisme que dona l'historial de victòries al cinturó.
I també per la feina feta als municipis. En unes eleccions què Vox espera fer forat en ciutats metropolitanes, el PSC ha entonat el discurs que sintonitza plenament amb el del Govern i que pivota en l'ordre, la seguretat, l'habitatge i la dignificació d'uns barris sovint molt densos, que han hagut d'entomar onades migratòries importants. En aquest sentit, fonts consultades reivindiquen que s'ha aconseguit preservar la cohesió social i reduir la conflictivitat en zones que són complexes, i on l'extrema dreta espera obtenir rèdits electorals.
La fitxa de Santa Coloma de Gramenet
- Alcaldessa: Mireia González (PSC)
- Habitants: 123.250, segons dades de 2025
- Socis: govern en solitari del PSC
- Resultats el 2023: majoria absoluta del PSC, amb ERC en segona posició
Vox s'arremanga en els feus socialistes
La prioritat de Vox és créixer en feus socialistes com l'Hospitalet, Cornellà, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. De fet, en aquesta ciutat hi faran una concentració el 28 de maig. També preveuen desplegar "campanyes específiques", amb missatges contra la immigració -vinculada a la inseguretat-, la islamització i la rebaixa d'impostos. Fonts del partit confien que les eleccions els situïn com a segona força en les principals ciutats metropolitanes, i principal partit de l'oposició.
A Pallars admeten que frenar l'ofensiva de l'extrema dreta "és un repte", perquè "el populisme pot tenir el seu espai" després de les eleccions. La recepta per fer-hi front passa per l'obra de govern feta fins ara, i polítiques públiques d'habitatge, cohesió, ordre i seguretat. La cultura de pactes amb els partits centrals -ERC i Junts, sobretot- serà clau en cas d'escenaris postelectorals adversos, si les formacions que "volen trencar els barris" guanyen pes.
Trauran el cap els partits independentistes?
ERC és el partit independentista que més ha intentat irrompre al cinturó roig. Els republicans són el segon partit en algunes ciutats importants, com ara l'Hospitalet i Santa Coloma, més del que havia aconseguit mai CiU o Junts, que són forts a la Catalunya interior. Però els republicans continuen lluny de pispar alcaldies al PSC. En les últimes eleccions, a Calàbria s'intentava vendre que hi havia una batalla real amb els socialistes, cosa que des de Pallars sempre han relativitzat.
Té algun marge ERC per fer trontollar el principal bastió socialista? El partit té l'objectiu de "consolidar" els projectes a les ciutats metropolitanes i "anar creixent". "Les sensacions i les dades ens diuen que ens estem consolidant", assenyalen fonts del partit. No hi ha una sola estratègia, perquè cada ciutat és un món, però sí que consideren que hi ha municipis històricament governats pels socialistes que necessiten "renovació i canvi", i ERC es presenta com a "alternativa".
El missatge del partit se centra en habitatge, polítiques de cohesió o seguretat als barris, i també la necessitat de preservar la "identitat" dels municipis. "No hi ha una fórmula màgica", admeten a Calàbria. Els republicans, a més, també detecten el creixement que pot tenir Vox en aquestes ciutats, i també situen el seu projecte com a alternativa a l'extrema dreta, que amenaça de restar-los la segona posició en ciutats rellevants.