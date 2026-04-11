Qui triarà Carles Puigdemont com a candidat de Junts a Barcelona?

"Anem tard". Aquesta és una de les frases més repetides pels membres del grup municipal de Junts -i de bona part de la direcció- quan es pregunta, en privat, per quin estadi passa la tria del candidat a Barcelona a les eleccions del 2027. El calendari ha patit diverses mutacions al llarg dels últims mesos -la intenció era tenir escollit el cap de llista l'estiu de l'any passat, aprofitant un hipotètic retorn de Carles Puigdemont que finalment encara no s'ha produït-, però ara sí que s'està posant fil a l'agulla. El líder del partit i Jordi Turull, secretari general, faran una proposta abans de l'estiu. L'objectiu: intentar acostar-se als 11 regidors que van permetre a Xavier Trias guanyar el 2023.
La fitxa de Barcelona
- Alcalde: Jaume Collboni (PSC)
- Habitants: 1.713.247 habitants, segons dades del 2025
- Socis: els socialistes governen en solitari i amb suports puntuals de diversos partits
- Resultats del 2023: victòria de Junts i aliança del PSC, els Comuns i el PP per fer alcalde Collboni
Una tria amb el segell de Puigdemont
Quins noms s'han posat sobre la taula en els últims mesos? El primer va ser el d'Artur Mas, com va avançar Nació, que va tancar la porta a l'oferiment plantejat per Turull. Tampoc s'hi va posar bé Quim Forn, exconseller d'Interior i que el 2019, fent tàndem amb Elsa Artadi, va liderar la llista de Junts des de la presó de Soto del Real. A partir d'aquí, tot indicava que la llista es reduïa a dues propostes: Jordi Martí, cap de files del grup municipal i mà dreta de Trias, i Josep Rius, també regidor i de l'estricta confiança de Puigdemont. Martí sempre s'ha posicionat a favor de la celebració de primàries. Les hauria d'organitzar la federació de Junts a Barcelona, presidida per Joan Rodríguez.
Com que el procés s'ha anat allargant, la cúpula ha tingut temps d'anar sondejant altres figures al marge del partit. En les enquestes que s'han anat fent durant aquesta legislatura fins i tot s'hi havia arribat a incloure Josep Maria Argimon, exconseller de Salut. Al llarg de les últimes setmanes s'han intensificat els contactes per intentar fer pujar al vaixell Tatxo Benet, fundador de Mediapro -ja desvinculat de la companyia- i ara president de FemCat. Ha estat Puigdemont en persona qui s'ha aproximat a Benet, que ha viatjat fins a Waterloo per abordar una possible candidatura. Dirigents de Junts consideren que és un perfil a l'estil Trias, tot i que menys conegut pel gran públic.
L'últim en pujar al carro de les travesses ha estat Jaume Alonso-Cuevillas, exdiputat de Junts. Amb molt potencial mediàtic durant la fase judicial del procés -va ser advocat de Puigdemont a l'inici de l'exili abans de fer el salt al Congrés dels Diputats i al Parlament, tot i que en un principi hauria preferit ser eurodiputat-, va formar part del nucli de confiança de Laura Borràs. A finals de febrer del 2024 va deixar l'acta a la cambra catalana i va tornar a l'activitat privada. "Estic a disposició del partit i, si aposten per mi, ho faré amb molta il·lusió", va indicar aquesta setmana en una entrevista a Betevé. No es descarta que hi hagi més aspirants. La incògnita sobre el relleu de Trias encara persisteix.