Tatxo Benet descarta ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona

L'empresari Tatxo Benet ha descartat ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, segons diverses fonts consultades per Nació. Es tracta d'un dels noms que havia sondejat la direcció del partit de Carles Puigdemont, que continua immersa en la recerca d'un cap de cartell que substitueixi Xavier Trias. Després de les negatives de Benet, d'Artur Mas i de Quim Forn, en les travesses hi apareixen els noms de Josep Rius -a qui bona part de la direcció assenyala com a favorit per la seva proximitat amb Puigdemont-, Jordi Martí i també Jaume Alonso-Cuevillas, que la setmana passada va verbalitzar la seva intenció de participar en unes primàries per triar el cap de cartell.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar dimecres de la setmana passada que farien una proposta -juntament amb Puigdemont- per tal de trobar candidat a Barcelona. Fonts de la direcció consultades per Nació sostenen que qualsevol decisió, en tot cas, serà validada a través d'una consulta a la militància de Barcelona. La federació està presidida pel regidor Joan Rodríguez, i en formen part tant Rius com Martí i Cuevillas. La idea és tenir triat el cap de cartell abans de l'estiu. Dins de l'equip municipal hi ha inquietud, perquè el calendari avança i les eleccions són el 23 de maig de l'any vinent. Trias va guanyar les eleccions amb onze regidors, però no va poder ser alcalde.
A Benet, fundador de Mediapro i ara al capdavant de la patronal FemCat, se l'ha sondejat en un parell d'ocasions, segons indiquen diverses fonts. Des de la cúpula de Junts insisteixen en la idea que no hi ha hagut un oferiment "formal" sobre la taula. En tot cas, Puigdemont havia traslladat a interlocutors que s'han desplaçat fins a Waterloo que una de les possibilitats en ferm per la capital catalana era un "independent reconegut", perfil que encaixa amb el de l'empresari. Tanmateix, els principals favorits, a hores d'ara, són noms que tenen carnet. Rius, molt proper a Puigdemont, o bé Martí, fort a la federació de Barcelona, podrien ser protagonistes en unes primàries, juntament amb Cuevillas.
L'exdiputat de Junts, que en el seu dia formava part del cercle de Laura Borràs, és l'últim que ha mostrat intenció de ser el cap de cartell, i són diverses les fonts que indiquen que hi ha més dirigents que poden fer el pas. "L'únic que està clar és que això passarà per una consulta als afiliats", ressalta un alt dirigent consultat. Martí, en els últims temps, s'està mostrant especialment prudent sobre les intencions de ser el candidat. Trias, amb qui sempre ha tingut una relació molt propera, ja ha deixat clar en nombroses ocasions que situar un independent de cap de cartell no seria una bona opció per a Junts. Fins i tot es va mostrar escèptic sobre la possibilitat que Benet fos el candidat a Barcelona.
El cert, en tot cas, és que Junts comença a ser dels pocs partits que encara no ha triat qui el representarà a la capital catalana. Jaume Collboni, que va rebre els vots del PP i dels Comuns per deixar Trias sense l'alcaldia, repetirà com a cap de files del PSC. Els Comuns, després de l'adeu d'Ada Colau, estaran representats per Gerardo Pisarello, mentre que ERC comptarà amb Elisenda Alamany com a candidata en substitució d'Ernest Maragall. Daniel Sirera continuarà al capdavant del PP, mentre que Aliança Catalana farà públic el seu cap de cartell el dia de Sant Jordi. Quan queda un any per a les eleccions, Junts continua sense definir el candidat clau de la batalla del 2027.