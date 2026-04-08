Puigdemont i Turull faran una proposta per triar el candidat de Junts a Barcelona abans de l'estiu

La direcció de Junts espera triar el candidat a Barcelona abans de l'estiu. En aquests termes s'ha expressat aquest dimecres el secretari general del partit, Jordi Turull, en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum. Turull ha remarcat que hi haurà una proposta formulada per ell mateix i per Carles Puigdemont, líder de la formació. De moment, els noms que han sonat amb més força per liderar la llista a la capital catalana són els de Jordi Martí, cap de files del grup municipal des de l'adeu de Xavier Trias, i Josep Rius, de la màxima confiança de Puigdemont i també regidor al consistori. El nom de l'empresari Tatxo Benet mai ha acabat de desaparèixer del tot com a opció.
Els comicis estan previstos pel 23 de maig del 2027, de manera que comença a urgir que Junts trobi un nom per liderar la llista a Barcelona. Tal com va avançar Nació, l'expresident Artur Mas -que ha escoltat Turull des de la taula presidencial de l'esmorzar informatiu- es va autodescartar, de la mateixa manera que ho va fer l'exconseller Quim Forn, apartat de la primera fila de la política. És a partir d'aquí que es va considerar el nom de Benet, ara president de la patronal FemCat i ja desvinculat de Mediapro, la companyia audiovisual que va fundar amb Jaume Roures. En els últims dies també s'ha postulat Jaume Alonso-Cuevillas, com va explicar ell mateix al diari El Món.
La dilació en el procediment per triar candidat, segons diverses fonts consultades per Nació, obre la porta a què en els propers dies hi hagi més dirigents del partit que facin el pas per presentar-se. La idea de Martí, des que va arrencar aquest procés, és que se celebrin primàries. Turull està en contacte amb Joan Rodríguez, president de la federació de Junts a Barcelona, que és qui s'encarregaria de definir el procediment intern en cas que hi hagi més d'un candidat. La idea inicial era que el cap de cartell ja estigués triat des de l'estiu de l'any passat, però el fet que Puigdemont encara no hagi pogut tornar a Catalunya -malgrat l'aprovació de l'amnistia- ha fet saltar pels aires les previsions originals.
Pel que fa a la possibilitat que Aliança Catalana es dediqui a reclutar quadres de Junts per engreixar les seves files de cara a les municipals, Turull no s'ha mostrat gens preocupat, malgrat ser conscient que l'extrema dreta independentista està intentant passar el rasclet per tot arreu. També s'ha queixat dels resultats que els atorguen les enquestes, poc satisfactòries. Pel que fa al retorn de Puigdemont, que continua sense tenir una data concreta per l'endarreriment progressiu de la sentència de la justícia europea -i, per tant, del posicionament del Tribunal Constitucional- sobre una qüestió que continua condicionant el dia a dia de Junts, també pel que fa a la tria a Barcelona.