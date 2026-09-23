L’Audiència Nacional absol l’advocat Gonzalo Boye de blanquejar diners del narcotràfic

L'Audiència Nacional ha absolt a l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental i condemna a 17 anys de presó i una multa de més de 420 milions d'euros al narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, “Sito Miñanco”, per l'operativa per a introduir en 2017 a Europa gairebé quatre tones de cocaïna. La sala penal condemna a Prado Bugallo per la denominada “Operació Mito” com a autor dels delictes contra la salut pública i de blanqueig de capitals comesos en el si d'una organització criminal.
La sentència absol l’advocat de Gonzalo Boye, per a qui Antidroga reclamava 9 anys i 9 mesos de presó, en considerar que no va participar en l’elaboració dels contractes privats de compravenda de lletres de canvi i de préstecs de l'any 2017, de gairebé 900.000 euros, a l’aeroport de Barajas. Segons el Ministeri Públic, aquests diners eren transportats a Colòmbia per blanquejar-los.
La sentència condemna a la resta d'acusats, entre ells els tripulants del vaixell, a penes d'entre 17 anys i tres anys de presó, mentre que absol a 20 persones físiques i 4 jurídiques que també van ser jutjades per aquests fets.
Introduir quatre tones de cocaïna a Espanya
El febrer de 2018, Sito Miñanco és detingut i surt a la llum l'operació Mito, una gran investigació contra el narcotràfic que s'havia dut a terme en secret des de feia mesos. No és fins al cap d'un any i mig que la jutgessa de l'Audiència Nacional María Tardón activa una operació contra el blanqueig de capitals, vinculada a l'operació Mito, i ordena escorcollar el pis de Gonzalo Boye, que apareix com un dels investigats en la causa. La investigació té relació amb l'intent de l'advocat, que defensava Miñanco, per recuperar 900.000 euros intervinguts a l'aeroport de Barajas el febrer de 2017 i que procedien, presumptament, de la venda de droga a Espanya.
L'any 2017 Prado Bugallo, conegut com a "Sito Miñanco" i un altre dels condemnats, l'holandès Raymond Van Rij, van transportar cocaïna des de Sud-amèrica fins a Europa. Van arribar a introduir fins a 615 quilos de cocaïna al novembre d'aquell mateix any a Holanda i 3.305,280 a Espanya en el vaixell Thoran. La Fiscalia acusava la xarxa de Sito Miñanco de fer servir vehicles per a transportar i recollir diners procedents del narcotràfic i introduir-lo en el circuit legal.
La Fiscalia va sostenir que Gonzalo Boye hauria participat en un operatiu per a blanquejar gairebé 900.000 euros que van ser confiscats. Segons el Ministeri Públic, Boye, actuant com a advocat defensor de Miñanco, hauria confeccionat contractes de compravenda de lletres de canvi de manera fictícia amb el supòsit objectiu d'ocultar l'origen il·lícit dels diners i reincorporar-lo al sistema legal. No obstant això, una vegada examinats els fets, la sentència considera que no ha resultat provat que Boye i la resta d'acusats estigueren implicats.
La resolució assenyala que va ser l'acusat Manuel González Rubio qui va cometre el delicte de falsedat documental jutjat “en haver realitzat els contractes privats de compravenda de lletres de canvi que va lliurar a l'acusat Gonzalo Boye perquè aquest els presentés davant un organisme públic en l'expedient sancionador obert després de l'aprehensió dels diners a Barajas, sabent que res del que allí es deia era cert, perquè ni comprava ni venia les lletres de canvi a què aquests contractes es referien”.