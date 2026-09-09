Nació i «El Temps» s'alien per enfortir l'espai comunicatiu dels Països Catalans

Enfortir l'espai comunicatiu dels Països Catalans i oferir als lectors una cobertura informativa territorial i editorial encara més completa. És el doble objectiu de l'aliança editorial que han subscrit Nació i El Temps des d'aquest setembre i que es plasmarà en l'intercanvi de continguts entre les dues capçaleres en català per millorar l'oferta de continguts polítics, socials i culturals de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears a les seves comunitats de lectors.
L'acord contempla, des de l'autonomia editorial de cada mitjà, la presència d'informacions d'un i altre a les respectives portades i l'intercanvi de continguts d'alt valor editorial així com campanyes de captació i subscripció conjuntes i d'ajuda mútua. L'entesa subscrita pels dos editors, Marc Basté i Eliseu Climent respectivament, i que estarà vigent a partir d'aquest dimecres, també contempla treballar en la difusió i presència dels dos mitjans als pròxims Premis Octubre i explorar, en una segona fase, l'elaboració de productes editorials compartits dirigits al conjunt dels lectors.
El Temps és la revista política i cultural degana en català. Fundada l'any 1984, disposa de redaccions a València, Barcelona i Palma. A més de la publicació impresa, que durant quatre dècades fou setmanal i ara té una periodicitat mensual, inclou continguts d'actualitat a la seva web. El compromís amb el país, la llengua i la cultura n'ha consolidat la marca i l'ha convertida en una escola de grans periodistes. El prestigi adquirit li ha permès d'establir convenis estables amb mitjans europeus tan rellevants com The Economist o Der Spiegel.
Nació, fundat el setembre de 1995 és un dels mitjans digitals pioners en català. El diari està especialitzat en temes de política, poders, habitatge, llengua, educació o crisi climàtica i té edicions locals i temàtiques com ara Criar o El Món de la Tele. Des del 2022 forma part del Grup d'Edicions de Premsa Local, del qual, a més de Nació, en formen part el Diari de Sabadell i el Diari de Terrassa i que és líder d'audiència digital en la nostra llengua. Nació ha rebut nombrosos reconeixements per la seva tasca periodística en àmbits com la informació de proximitat, d'investigació o de dades i participa en projectes periodístics a escala europea.