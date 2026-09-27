La Setmana del Llibre en Català tanca amb més de 130.000 visitants

La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització, a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany.\r\n\r\nL'esdeveniment arriba al seu final després de deu dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català. Els organitzadors han valorat que la present edició ha tingut un "èxit d'afluència" al passeig Lluís Companys, la qual cosa, juntament amb el creixement en vendes, reflecteix un "sector editorial ric, divers, vital i atractiu".\r\n\r\nDel 18 al 27 de setembre, la Setmana del Llibre en Català ha comptat amb 332 expositors repartits en 98 casetes al passeig Lluís Companys de Barcelona, als peus de l'Arc de Triomf. Hi han participat un total de 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'aposta per repensar l'escola inclusiva agreuja la crisi de confiança amb Educació Gerard Mira\r\n\r\n