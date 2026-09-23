Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura

L'actor i creador teatral Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, "un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària, i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral". Així mateix, el jurat ha destacat d’aquesta obra, de la qual Pla n'és cocreador, que és "un èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic, i apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d’enorme valor". El premi està dotat amb 30.000 euros.
Oriol Pla i Solina (Barcelona, 1993) és actor teatral, de televisió i cinema, i creador teatral, que va començar en el món del teatre amb la companyia familiar Teatre Tot Terreny, a l'edat de 6 anys. Influït familiarment pel circ i l'escola de Lecoq, s'interessa pel clown, la música, el mim, l'acrobàcia, la dansa, el circ i l'escriptura teatral.
En teatre, ha treballat com a creador (Be God Is, Ragazzo i Odisseus), com a ajudant de direcció (Malnascuts, Mammón (HBO), ¡A Tocar! (Grec)), i com a actor (Santa Joana dels Escorxadors, Jo Mai, Ragazzo, La Calavera de Connemara, Falaise). Ha treballat amb Àlex Rigola, Iván Morales, Lali Àlvarez, Iago Pericot i Baró d’Evel, entre altres.
En l'àmbit audiovisual ha interpretat papers en televisió i cinema des dels 11 anys. Destaquen treballs amb Agustí Villaronga, Cesc Gay, Mariano Barroso i Jaime Rosales, i ha treballat amb actors com Ricardo Darín, Martin Freeman, Nathalie Poza, Nora Navas, Karra Elejalde i Irene Escolar. Va debutar com a director amb Travy (2018), coescrita amb Pau Matas i produïda pel Teatre Lliure, per la qual reben el Premi de la Crítica al millor espectacle de petit format.
Gola, una obra sobre el teatre
Els dramaturgs Oriol Pla i Pau Matas van estrenar a finals del 2024 Gola, com a cocreadors i codirectors, una producció de clown que investiga sobre els orígens dels dos companys i els espectacles que feien a la Costa Brava "per passar el barret". Els artistes va assegurar que per fer aquest muntatge s'ho havien volgut qüestionar tot. "Vam començar preguntant-nos què és el teatre", detallava Pla. A partir d'aquí van anar muntant un espectacle a partir dels objectes que tenien en el seu local d'assaig i també d'aquells plantejaments ideològics que volien tractar.
El Premi Nacional de Teatre es concedeix com a recompensa i reconeixement a la tasca d’una persona o entitat en l’àmbit teatral, posada de manifest preferentment a través d’una obra o actuació feta pública o representada durant l’any 2025. També es poden atorgar com a reconeixement a una trajectòria professional.