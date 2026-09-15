Sebastià Alzamora guanya el Premi Nacional de Poesia 2026

L'escriptor Sebastià Alzamora Martín (Llucmajor, Mallorca, 1972) ha rebut el Premi Nacional de Poesia 2026 per la seva obra Sala Augusta seguit de Llengua materna, de l'editorial Proa. El guardó, que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros, premia un poemari doble evocació de la memòria de l'autor, que trena la història col·lectiva i la intimitat familiar.
El jurat ha escollit aquest poemari per la seva capacitat de "transitar, amb una genialitat idèntica, des del llenguatge pres de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic", rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil des d'un cinema al centre de Palma que va esdevenir una presó. Altres obres de l'escriptor mallorquí són el poemari Rafel (1994) o novel·les com Sara i Jeremies (2002) o Crim de sang (2012).
El premi, dotat amb 30.000 euros, va reconèixer en l'edició passada Miriam Reyes. Anteriorment, també van guanyar el Premi Nacional de Poesia escriptors com Miren Agur Meabe, Yolanda Castaño, Aurora Luque, Olga Novo, Pilar Pallarés, Antònia Vicens o Chus Pato.