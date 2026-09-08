READ 2026: una internacional cultural per plantejar alternatives al gir autoritari del capitalisme

Barcelona acollirà entre el 15 i el 18 de setembre una nova edició de READ, la convenció internacional de llibres i idees. Més de 400 editorials, revistes i projectes culturals de 72 països d'arreu del món es reuniran a la capital catalana per plantejar i imaginar alternatives al gir autoritari del capitalisme. Entre els diferents actes, hi participaran veus com ara Rima Hassan, Houria Bouteldja, Rafeef Ziadah, Perry Anderson, Ilan Pappé, David Harvey, Jason Hickel i Arun Kundnani.
Es tracta de la segona edició de la convenció editorial, que va néixer el 2024 davant del "reconeixement d'una asimetria en la correlació de forces actual en la lluita de classes". Segons explica la mateixa organització, READ pretén "situar la cultura emancipadora al centre de la resposta al projecte civilitzatori autoritari" amb el seu programa, que compta des d'assemblees matinals fins a converses públiques a les tardes.
Allunyant-se de les fires de llibres convencionals, READ busca ser un espai de trobada on, d'una banda, "desenvolupar un terreny epistèmic, el dels conceptes, els relats i les categories amb què es pensa el present". L'altre objectiu és construir una internacional cultural entre revistes, editorials, pòdcasts i institucions que avui treballen per separat.
En aquest sentit, durant els quatre dies que tindrà lloc la convenció, els matins quedaran reservats al treball professional, amb assemblees temàtiques i reunions bilaterals entre els projectes. A les 15 hores tindran lloc les trobades professionals, dedicades cada dia a una qüestió concreta del sector. I, a partir de les 17 hores, el programa s’obrirà a la ciutat a la plaça de la Gardunya amb un programa públic i gratuït en què s'exposaran els mateixos problemes que durant el matí s’han treballat entre professionals de la cultura.
La convenció és una iniciativa de Radical Books, cooperativa que edita Verso Libros i Manifest Llibres, amb el suport internacional de Verso Books, de l’editorial francesa La Fabrique, de Jacobin i de l’editorial alemanya Brumaire Verlag.
Pel que fa als segells i capçaleres que seran a Barcelona, hi ha Gallimard, Einaudi, Feltrinelli, Siglo XXI, Alianza Editorial, Monthly Review Press, New Left Review, Dissent, The Dial, n+1, Spectre, Phenomenal World i l’uruguaiana Brecha. Finalment, entre les veus dels experts que participaran en les xarrades i debats, hi haurà cares com Ilan Pappé, Rima Hassan, Rafeef Ziadah, Cedric Johnson, Arun Kundnani, Houria Bouteldja, Maurizio Lazzarato, Blanca Garcés i Youssef Ouled, entre altres.
Podeu consultar el programa complet aquí.