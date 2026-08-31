Les novetats literàries més esperades en la «reentré» de setembre, segons els llibreters

Després del relaxament dels mesos de juliol i agost, les llibreries tornen progressivament a la rutina i es preparen per a una rentrée literària que es preveu intensa. El setembre arriba carregat d’estrenes que els establiments han d’encabir entre la resta de títols, buscant l’equilibri entre les novetats i el fons literari habitual.
Tot i que es tracta d’una de les èpoques més atrafegades de l’any, també és una de les més agraïdes perquè va acompanyada d’una recuperació de l’activitat cultural com també els clubs de lectura. Pel que fa als compradors, deixen enrere les seves lectures “d’estiu” i s'endinsen a cercar noves obres per llegir. “Hi ha molta feina, però també ganes de recuperar el tràfec de sempre”, afirmen les llibreteres a l’ACN.
A Finestres, la cap de compres, Mireia València, explica que en ser una "llibreria de fons", intenten trobar una estabilitat entre l'arribada de les novetats i el suport dels llibres que els agraden i interessen. Per això, la llibretera sosté que fa una "tria molt ajustada" de tot allò que arriba per poder continuar donant “espai" a altres títols. "Per nosaltres seria ideal si les editorials publiquessin una miqueta menys i poguéssim mantenir els llibres en taula durant mesos i mesos, poder llegir més obres i poder trobar els lectors per a cada un dels títols que ens arriben", comenta.
Al seu torn, la llibreria Ona no només encara l'inici del curs pendent de les novetats, sinó que també de La Setmana del Llibre en Català, que enguany se celebra del 18 al 27 de setembre. Tanmateix, Guillem Seba, treballador de l’establiment, destaca la importància de l’harmonia entre novetats i fons: "Sempre és important tenir el més nou, però també cuidar molt el fons, perquè és amb el que estem tot l'any".
De la mateixa manera s’expressa la Judit, llibretera de la Documenta, que recorda que hi ha molts factors a tenir en compte. “El que hem venut molt, el que hem venut poc, el que ens sembla interessant, però també el que quadra amb l’estil de la llibreria”, detalla: “Cada lloc és un món i en el nostre cas, per exemple, comptem amb un fons diferenciat, potser més clàssic”. També afegeix que sempre miren de donar visibilitat a les editorials petites. “Intentem no fer diferències amb les grans”, insisteix.
Els títols més esperats del nou curs
Els qui també tornen progressivament a la rutina són els lectors, que no perden l’oportunitat de passar per les llibreries de confiança i preguntar per nous títols en els quals continuar capbussant-se, també durant la tardor. "Fins ara hem tingut molta gent que buscava llibre per passar l'estiu, una cosa fresca i divertida”, sosté el llibreter d'Ona.
Passatemps com els Murdoku (Columna) han tingut una alta demanda com les edicions de L'Odissea (Casa dels Clàssics) impulsades per la popularitat de la pel·lícula de Christopher Nolan. També les novel·les de l’escriptora Regina Rodríguez Sirvent – Les calces al sol i Crispetes de matinada (La Campana) o els llibres de la Carme Guasch, editats per Cap de Brot.
Autors com Camilla Läckberg, que signa La Ploramorts (Columna), o Patrick Radden Keefe, que torna a les estanteries amb El fill de l’oligarca (Edicions del Periscopi), ja són alguns dels títols que desperten més interès en aquesta rentrée. "Al setembre la gent comença a sentir recomanacions de novetats que surten i llavors, sempre hi ha títols que tothom està esperant", explica València.
“La gent ve amb forces renovades i de llegir coses noves, perquè ja s'han llegit tot el que es van endur els mesos d’estiu”, conclou la Judit. “En el nostre cas miren molt la pàgina web”, reconeix Seba, “i per això treballem molt perquè estigui actualitzada, perquè després puguin venir a buscar allò que han trobat allà prèviament”.