Més atenció a la diversitat i reforços per a les direccions: les novetats del retorn a l'escola

Més recursos per a la detecció de les necessitats educatives especials, més centres d'educació especial i més reforços per a les direccions. Aquestes són algunes de les grans novetats que anunciarà aquest dilluns al matí, a dos quarts d'onze, la consellera d'Educació, Esther Niubó, de cara al nou curs escolar, que arrenca el dimarts 8 de setembre. Un curs que no començarà amb normalitat, ja que els sindicats crítics amb la conselleria han convocat ja una jornada de vaga, la primera aturada del curs que pot encetar un cicle mobilitzador si les negociacions no es reprenen. Malgrat el conflicte, Educació sí que ha incorporat algunes novetats per al curs.
Les principals mesures, tal com detallen des de la conselleria, van enfocades a l'atenció de l'alumnat, peça clau en el desplegament de l'escola inclusiva. En concret, el programa de detecció de les necessitats educatives d'aprenentatge s'estendrà també als alumnes de cinquè de primària, ja que en aquests moments el gruix del programa estava destinat a primer i segon cicle de primària. També es reforçaran els centres d'educació especial amb 204 places, vuitanta més que el curs passat.
Una altra de les línies mestra són les aules d'acollida per a l'alumnat nouvingut, molt del qual accedeix al sistema per matrícula viva -és a dir, un cop el curs ja ha començat. En aquest sentit, s'incrementa el nombre d'aules fins a 2.141: "Es doblen les aules d’acollida intensiva, passant de 27 a 45 aules; i de 54 a 104 dotacions, ja que cada aula intensiva compta amb dues dotacions docents", argumenten des de la conselleria que dirigeix Niubó. Com a novetat, també s'implanten 50 dotacions per a l’acollida d’alumnat de formació professional bàsica i es creen 50 dotacions de docents que "faran suport lingüístic a l’alumnat que surt de l’aula d’acollida i necessita manteniment en l’aula ordinària". Amb tot, doncs, Educació busca enfortir l'acollida de l'alumnat i afinar la detecció de les necessitats educatives específiques.
Més enllà de les dotacions, Educació també desplega mesures per millorar els resultats educatius. En aquest camp posen el focus en la comprensió lectora, un dels punts més febles de l'alumnat català que repercuteix en totes les avaluacions, tant nacionals com internacionals. Per capgirar la tendència, la conselleria reforçarà la xarxa de competència lectora en 671 centres educatius, 136 més que l'any passat. L'objectiu és "treballar el vocabulari i la fluïdesa lectora, entre d’altres, a l’etapa obligatòria, incidint especialment a l’educació primària".
Mesures de suport a les direccions
A banda d'implementar mesures destinades a l'alumnat, la conselleria també presentarà algunes novetats enfocades a destensar les direccions. En detall, a partir del 8 de setembre es posarà en marxa la figura del gestor-administrador. Aquesta figura, instaurada a través d'un programa pilot en tres serveis territorials -encara per concretar-, assumirà "funcions de gestió econòmica, pressupostària i de contractació": "Suposarà un suport a les direccions dins del pla de desburocratització", defensen des de la conselleria, que continuen aprofundint en la lluita contra la burocràcia als centres, una de les grans prioritats de Niubó des que va assumir el càrrec de consellera.
Per facilitar la vida a les direccions amb la gestió dels centres, Educació també anuncia que s’avança a la primera quinzena de setembre el pagament de les despeses de funcionament de centres i de les motxilles escolars. A banda, també engegaran un programa de mentoria per acompanyar les direccions novelles, el qual comptarà amb l'experiència de direccions que fa més anys que estan al capdavant d'una escola o institut i del cos d'inspectors. A més, en resposta a una de les grans reclamacions del sector, "s’ha modificat l’algoritme dels nomenaments diaris per incrementar les possibilitats d’assignar les substitucions".
Millores per als docents
Una de les pedres a la sabata de Niubó és la relació dels docents amb l'administració. És precisament en els mestres on la conselleria ha posat esforços de cara el curs vinent amb un nou paquet de mesures que haurien de repercutir en millorar la seva tasca diària. El gran anunci de la conselleria en aquesta matèria és el programa Benestar per estar bé (BxB): "L’objectiu és promoure el benestar emocional, prevenir situacions de desgast professional i reforçar l’acompanyament en el desenvolupament de la seva tasca"; defensen des de la cartera d'ensenyament. Per aterrar aquest programa als centres, asseguren, "un equip de 28 psicòlegs i altres figures professionals oferirà eines als professionals per a la gestió de l’aula".
A banda, també s'activarà una línia d’atenció telefònica destinada als docents, PAS i PAE als serveis territorials per a "resoldre aspectes relacionats amb la gestió professional". Aquestes noves mesures es complementen amb la "millora" de les condicions laborals, fixada en l'acord entre Educació, CCOO i UGT, al qual també s'hi va acabar sumant Professors de Secundària. En aquest sentit, enguany ja es percebrà el complement salarial pactat per a tots els docents i s'aplicarà la pujada del complement específic, que ja es va començar a percebre des del mes de maig. També s’estableix un pagament per a compensar les pernoctacions dels docents durant les colònies i viatges escolars, de 50 euros per nit -una xifra insuficient, segons els sindicats del sector.
Amb tot, doncs, la conselleria reforça alguns dels punts més fràgils del sistema educatiu coincidint amb l'inici del nou curs escolar i busca millorar les condicions dels docents i les direccions, però també capgirar la tendència a la baixa dels estudiants, especialment en matèria de comprensió lectora. Aquestes millores, però, de moment no són suficients per apaivagar el malestar del col·lectiu, que tornarà a les aules amb les mateixes protestes amb què les va deixar el juny.