USTEC demana la intervenció d'Illa per l'estancament de les negociacions amb Educació

A falta de quinze dies per la represa del curs educatiu, el conflicte entre els sindicats del sector i el Departament d'Educació, dirigit per Esther Niubó, continua estancat. Aquest dimarts, la portaveu Sílvia Paneque apuntava en roda de premsa que la conselleria d'ensenyament ha mantingut centenars de reunions amb agents educatius per desencallar la crisi durant l'estiu. Una afirmació que els sindicats rebutgen frontalment. En un comunicat, l’organització ha considerat que el Govern no pot donar per tancada la negociació perquè continuen pendents reivindicacions estructurals com “les ràtios, la inclusió educativa, les infraestructures, el català o el blindatge de la xarxa pública”.
Davant la manca d'entesa amb l'administració, el sindicat majoritari del sector, USTEC, reclama la intervenció directe del president de la Generalitat, Salvador Illa, si la consellera Niubó no reprèn les negociacions amb la part sindical. USTEC insisteix que la vaga educativa del 8 de setembre es manté i critica que l’executiu demani "paciència" al sector quan falten menys de dues setmanes per a l’inici del curs i no s’ha convocat una nova reunió amb les organitzacions sindicals: "Si la consellera Niubó no vol o no pot encarrilar aquesta negociació, ha de fer-ho el president Illa", afirma la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura.
El sindicat considera que les reunions que al·lega el Govern amb els agents educatius no substitueixen la negociació sindical i reclama que es convoqui la mesa amb les organitzacions representatives. "Quan hi ha una vaga convocada i un conflicte laboral obert, el que ha de fer és seure amb els sindicats", defensa Segura. USTEC, en aquest sentit, valora “positivament” algunes de les mesures avançades la setmana passada, com l’increment de les aules d’acollida o el desplegament de la infermeria escolar, però assenyala que ja estaven previstes en els avenços negociats al març i al maig. El sindicat defensa que aquestes mesures parcials no permeten donar per resolt un conflicte que continua viu als centres.
Més recursos per a les aules
L’organització reclama més recursos per afrontar la complexitat de les aules i posa el focus en les plantilles, l’atenció a la diversitat, les infraestructures i la situació del català als centres. També defensa aprofitar la davallada demogràfica per reduir ràtios i reforçar la xarxa pública, en lloc de reduir-ne l’oferta o tancar grups.
De moment, aquestes qüestions continuen obertes i latents, ja que no s'han pogut abordar al llarg de l'estiu. De fet, el sindicat majoritari no es reuneix amb els responsables de la conselleria des del passat 13 de juliol, de la mateixa manera que altres organitzacions del sector, tal com apunten a Nació, no han mantingut cap trobada amb Educació des que es va acabar el curs. Malgrat les advertències sindicals, el Govern s'aferra als futurs anuncis que farà Niubó en la pròxima roda de premsa -encara sense data- i defensa que la consellera informarà de les "novetats" que ja es podran notar des del primer dia de curs.