La Bressola celebra 50 anys amb l'objectiu d'obrir el Liceu i noves escoles

La Bressola ha celebrat aquest dimecres l'acte central del seu 50è aniversari amb la situació econòmica ja "estabilitzada" i la mirada posada en l'obertura del Liceu i noves escoles. El president de l'entitat, Guillem Nivet, diu que han sortit "reforçats" de la crisi econòmica i que han "repensat" el model sense prescindir de "ningú". Per això, assegura que ara estan buscant el finançament i que tenen la voluntat de poder obrir el liceu al Monestir del Vernet d'aquí a un o dos anys. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que el projecte de la Bressola és un "referent" que pot contribuir a "millorar" el model lingüístic de Catalunya i que compta amb tot el suport del Govern.
El 16 de setembre de 1976 la primera escola de la Bressola va obrir les portes amb tan sols set alumnes. Mig segle després, el projecte educatiu ja compta amb més d'un miler d'estudiants. El Palau Reial de Perpinyà ha acollit aquest dimecres al vespre l'acte central de celebració de l'aniversari de l'entitat en un programa que ha inclòs música, teatre i s'ha tancat amb una bufada d'espelmes simbòlica.
Durant els parlaments i en l'atenció als mitjans prèvia, Nivet ha destacat que la data escollida per fer l'acte central és molt "especial" perquè coincideix amb el dia exacte de la inauguració del primer centre educatiu. També ha defensat que el lema de la commemoració "50 anys sembrant futur" vol ser una reivindicació perquè no es converteixi en un acte de nostàlgia sinó d'una celebració dels reptes de futur.
Entre aquests, ha insistit la obertura del Liceu projectat al Monestir del Vernet. El president de la Bressola ha assegurat que ja tenen tots els permisos i que estan "treballant" per aconseguir el finançament. En aquest sentit, ha precisat que esperen poder inaugurar-lo d'aquí a un o dos anys. Nivet també ha defensat la necessitat i la voluntat d'obrir noves escoles perquè, ha dit, són la "base".
L'entitat ha viscut en els últims anys dificultats de finançament que n'han fet perillar el futur. La retirada de diverses subvencions per part de l'Ajuntament de Perpinyà -liderat per Louis Aliot- i els impostos que s'hi van sumar els van deixar en una situació molt compromesa i els va obligar a obrir una campanya de donatius amb l'objectiu de garantir la continuïtat de les escoles. Milers de persones també van sortir al carrer per reclamar la continuïtat del projecte immersiu en català. Gràcies a les aportacions extraordinàries d'institucions, associacions i ciutadans van aconseguir tirar endavant. Nivet ha assegurat que ara la situació financera de l'entitat està "estabilitzada", que han sortit "més forts" de la crisi i que estan en disposició de mantenir-se a curt i mitjà termini.
Sobre això, ha dit que ho han fet amb les ajudes i aportacions rebudes, però també repensant el model, en una estratègia, ha insistit, que no ha comportat el tancament de cap centre ni acomiadar ningú. Per això, ha insistit, "ara és el moment" de tirar endavant el projecte "més ambiciós" de la Bressola per afrontar l'educació superior. "És important mantenir el caliu", ha assegurat.
La Bressola, un "referent"
Per la seva banda, el conseller Vila ha afirmat que la Bressola és un "referent" a sud i ha defensat el compromís del Govern amb el projecte. Amb relació a això, ha recordat que la Generalitat va incrementar en 150.000 euros el finançament tan bon punt va saber que l'entitat tenia problemes econòmics. "No serà per això que la Bressola tindrà problemes", ha insistit.
A l'acte central d'aquest dimecres, s'hi han pogut escoltar diverses cançons en català creades per alumnes, s'hi ha visualitzat un videoclip i una artista hi ha pintat un quadre en directe. També hi ha fet parlaments altres representants polítics com el vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Nicolàs Garcia, o la vicepresidenta del Consell Regional, Agnès Langevine, i hi ha intervingut el president dels Amics de la Bressola, Geoffroy Lourdou, i antigues alumnes, entre d'altres.
Els actes de celebració van començar a principis d'any amb diverses activitats i la inauguració de l'exposició "50 anys de la Bressola, 50 anys sembrant futur", que explica la seva història. El 25 de setembre el Teatre Municipal de Girona acollirà el concert de presentació del disc de cançons nord-catalanes en el qual participen una quinzena d'artistes com Pascal Comelade, Maria Hein, Ferran Palau i Triquell.
Més d'un miler d'alumnes en nou centres
L'associació cultural de la Bressola es va crear l'any 1976 amb l'objectiu de promoure una xarxa d’escoles associatives laiques amb immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord per recuperar i enfortir la llengua i la cultura catalanes. Actualment, més de 1.000 alumnes estudien en les seves set escoles d’educació infantil i primària i dos centres de secundària, on el català és la llengua vehicular dels centres. En concret, a les escoles de Sant Galdric i del Vernet, a Perpinyà; La Bressola de Nyils, La Bressola de Prada, La Bressola del Soler, La Bressola de Sant Esteve i La Bressola de Pesillà; i els col·legis de La Bressola - Pompeu Fabra del Soler i La Bressola -Mas Rosselló de Canet de Rosselló.
Entre les novetats d'aquest nou curs, hi ha la creació de la nova cantina de La Bressola de Pesillà, gràcies a la inversió feta pel municipi de Pesillà de la Ribera, i la renovació d’una de les classes de La Bressola de Prada i la cantina, gràcies a la inversió feta pel govern de Prada de Conflent.