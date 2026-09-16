De «rostejar» Quim Masferrer a enfrontar Barcelona i les comarques: l'Hilària busca mambo

L'escena de l'humor en català segueix creixent amb l'arribada d'una nova edició del Festival Hilària. Desenes d'artistes, còmics i humoristes omplira diversos espais de Barcelona de l'11 al 15 de novembre en la quarta entrega del que abans era el Cruïlla Comedy. La Sala La Paloma, l'Espai Texas, l'Eixample Teatre, el Teatre L'Aliança del Poblenou i la sala Paral·lel 62 seran els escenaris principals d'un grapat de propostes que té com a intenció seguir apuntalant una indústria en construcció.
Oriol de Balanzó, director del festival, va deixar-ho ben clar durant la presentació de la quarta edició a La Puy i L3 Studio: "Es un festival que nomes es pot fer a Catalunya i a Barcelona pensant en la seva gent". Els formats que es presentaran durant els cinc dies de novembre es mouran entre els clàssics, que van del stand-up i la sàtira al pòdcast en directe, el late-night i el roast, fins a propostes una mica més disruptives. En diversos casos, li donaran la volta a certes fórmules humorístiques.
La programació arrencarà el dimecres 11 de novembre a la Sala La Paloma amb Barcelona vs. Comarques, una batalla humorística entre dos equips de còmics que posarà sobre la taula, amb ironia i paròdia, els tòpics i les diferències entre la capital i la resta del territori. Andrea Gumes farà de mestra de cerimònies, amb Alba Segarra, Fel Faixedas i Godai Garcia a l'equip Comarques, i Joel Díaz, Òscar Morwani i Bàrbara Martínez del Hoyo a l'equip Barcelona.
El 12 de novembre, l'Eixample Teatre acollirà Sofisticada, el nou monòleg de Maria Juan, que abordarà amb humor directe i costumista les transicions vitals, la maduresa i les pressions socials. El mateix dia, l'Espai Texas programarà Decadència i caiguda, el primer espectacle individual de Josep Català, fundador d'El Soterrani, amb Andrés Fajngold com a teloner.
Un dels plats forts arribarà el divendres 13 de novembre amb Traca i Mocador, la festa d'Hilària, a la Sala La Paloma. El format, conduït per Manel Vidal, combinarà actuacions musicals i comèdia en directe, amb intervencions satíriques d'Oye Sherman, Arnau Garcia, Àlex Vila i el mateix Vidal. El cartell musical, amb quatre bandes, encara és un secret i s'anirà desvelant durant les pròximes setmanes.
Aquell mateix dia, l'Espai Texas acollirà Media Offline Live: La Movide en directo, l'adaptació escènica del pòdcast Media Offline, creat i conduït per Carlo Padial. La proposta traslladarà a l'escenari l'univers del programa en un format que connecta humor, cultura audiovisual i conversa. El 14 de novembre, l'Espai Texas acollirà Ronda Vermut, una sessió dedicada a la descoberta i l'experimentació amb textos inèdits.
David Arnau, El Bad Funny, Núria Soler, Georgina Cordobés i Òscar Andreu presentaran fragments de nova creació en un format que reivindica la comèdia com a espai de prova i experimentació. Al mateix temps, el Teatre L'Aliança del Poblenou serà l'escenari de 'La sèrie de la teva vida', un espectacle de diàleg, humor i divulgació conduït per Charlie Pee, amb Roger Coma, Raquel Hervás, David Martos i la il·lustradora i artista gràfica Rocío Quillahuaman.
Mems, material gràfic i fragments inèdits serviran per parlar de les sèries que han marcat generacions i de la seva influència en la memòria col·lectiva. El festival arribarà al tram final el diumenge 15 de novembre a Paral·lel 62 amb Massa tard, un particular late-night conduït per Joel Díaz amb Lluís Gavaldà com a protagonista. També hi participaran Ana Polo, Víctor Lafuente, Andrés Fajngold i Quim Carandell.
El tancament serà Roast al Foraster, amb Quim Masferrer com a protagonista i sotmès a les bromes d'Oye Sherman, Irene Sango, Uriol Gilibets, Enzo Vizcaíno i Març Llinàs. Manel Vidal serà el mestre de cerimònies d'una nit que culminarà amb el dret de rèplica del rostejat.