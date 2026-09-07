Els teatres catalans superen els 4 milions d’espectadors i els 115 milions d’euros de recaptació

Els teatres catalans han tancat la temporada 2025-2026 amb més de 4 milions d’espectadors, una recaptació global superior als 115 milions d’euros i una ocupació del 67%. Per primera vegada, el balanç de temporada incorpora dades globals de l’activitat escènica del país, tant de teatres públics com privats, amb 16.988 funcions i 2.829 espectacles.
Barcelona concentra bona part d’aquest públic. Les sales de la capital catalana han reunit 3,17 milions d’espectadors, 40.000 més que la temporada anterior, i encadenen així una tercera temporada consecutiva per sobre dels tres milions. La recaptació ha superat els 103 milions d’euros, un 9,5% més, mentre que l’ocupació també ha crescut fins al 67%.
Quatre de cada deu espectacles, en català
Durant la temporada, els teatres barcelonins han programat 1.289 espectacles i 13.196 funcions; el 58% de les produccions exhibides han estat catalanes i el 49% han estat d’autoria catalana. Pel que fa a la llengua, el 41% dels espectacles s’han representat en català, el 32% en castellà i el 27% en altres llengües.
Les sales més petites també han experimentat una evolució especialment positiva. Segons l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), els teatres de fins a 200 localitats han sumat 421.865 espectadors, un 13% més que la temporada anterior, i han incrementat un 20% la recaptació, fins als 6,7 milions d’euros, amb una ocupació del 65,6%. Les dades també constaten un augment del públic jove, una tendència que el sector considera especialment rellevant per garantir la continuïtat dels hàbits de consum teatral.
Entre els teatres de més de 200 localitats, les sales que han reunit més espectadors han estat:
- Teatre Tívoli
- Teatre Coliseum
- Teatre Victòria
- Gran Teatre del Liceu
- Teatre Goya
En el cas dels espais de fins a 200 localitats, encapçalen la classificació el
- Teatre Muntaner
- Teatre Texas
- Sala Ars Teatre BCN
- Sala Beckett – Sala de Baix i el Teatreneu –
- Sala Cafè Teatre
Entre els espectacles més vistos de les sales grans hi ha El Mago Pop, al Teatre Victòria; El Fantasma de la Ópera, al Teatre Tívoli; Improshow, al Teatreneu; L’amor venia amb taxi, al Teatre Romea, i Hamlet – Albert Pla i Peyu, al Teatre Coliseum. A més, quatre musicals en català s’han situat entre els deu espectacles més vistos de la temporada: L’amor venia amb taxi, Ànima, El petit príncep i Germans de sang.
El sector reclama acabar amb la precarietat
La presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, ha celebrat les dades i ha assegurat que el sector viu "el millor moment de la història del teatre català" i que el públic "continua creixent". Vidal ha atribuït els bons resultats a la confiança dels espectadors i a la qualitat de la cartellera. Tot i això, ha reclamat continuar treballant amb les administracions per combatre la "sistematització de la precarietat" dins del sector, així com també ha tornat a reclamar que el Govern destini un 2% del pressupost a la cultura.
Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat que per primera vegada el balanç permet disposar d’una fotografia global de l’activitat escènica de Catalunya, elaborada amb dades de la majoria de teatres públics i privats en el marc del desplegament del Pla PESCAT.
Hernández també ha anunciat que el Govern avança en la creació de l’Observatori de Dades de la Cultura, una eina prevista en la futura Llei de Drets Culturals. L’objectiu és disposar d’informació "acurada i actualitzada" sobre els hàbits culturals, amb dades obertes i accessibles, i es preveu posar-lo en marxa durant el primer semestre de 2027.