La Setmana del Llibre en Català: més de 300 expositors i editorials d’arreu dels Països Catalans

La Setmana del Llibre en Català comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides en onze espais. La 44a edició se celebrarà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, on es podrà trobar prop d’un centenar de casetes amb 282 segells editorials provinents d’arreu dels Països Catalans. Més enllà de les converses, recitals, signatures, lliuraments de premis i homenatges, destaca com a novetat una col·laboració amb La Casa de Creació Digital en Català, que promou l’ús de la llengua en l’àmbit digital, i que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital.
Sota el lema "Molt per veure, molt per llegir", La Setmana del Llibre en Català obrirà les seves portes del 18 al 27 de setembre amb una programació que busca reafirma la seva diversitat a través de múltiples segells editorials i gèneres literaris. Més de 300 expositors de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra participaran en un esdeveniment que tornarà a coincidir amb les festes de la Mercè de Barcelona durant el seu segon cap de setmana.
La Setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l’edició 2025, que va superar els 100.000 visitants. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, ha assegurat que en un context “d’emergència lingüística”, la cita s’erigeix com un “contrapunt” i una mostra “d’optimisme”. També ha celebrat que el canvi d’ubicació hagi fet que l’esdeveniment ja no sigui un acte “de sector”, sinó un acte “de ciutat”. L'esdeveniment tornarà a omplir el Passeig Lluís Companys de Barcelona, des de l'Arc de Triomf fins a la Ciutadella amb 11 espais a més de les casetes: tres escenaris per a adults i joves; un escenari familiar; l'espai Petita Lectura amb conta-contes i tallers infantils; la Revisteria de l’APPEC; el Laboratori IBBYCAT; l’espai de lectura Caixa Guissona; la Carpa de la Llengua; l’espai de descans La Vanguardia i el nou espai "Oficis del Llibre", dedicat aquest any a les biblioteques.
La gran festa del llibre en català
La Setmana és un projecte col·lectiu que aplega cada any més entitats i institucions, sota el paraigua d'Editors.cat. Com a novetat, se celebrarà un acte simultani a la Setmana del Llibre en català de Mallorca, sobre Blai Bonet. També col·laboren a La Setmana les principals xarxes bibliotecàries del territori, amb un matí temàtic que aplegarà representants de 180 biblioteques. Aquest any també s'hi incorpora La Casa de Creació Digital, una infraestructura cultural impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb 3Cat, Betevé, Barcelona Activa i Accent Obert.
Altres protagonistes són la Institució de les Lletres Catalanes, que enguany ret tribut a Ramon Folch i Camarasa en el centenari del seu naixement; i l’Institut Ramon Llull, que celebra la 25a edició de la Missió d’Editors del 20 al 25 de setembre, amb 18 professionals estrangers convidats. L’esdeveniment també compta amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, amb el seu matí literari que reunirà presentacions i converses amb diversos autors; el CCCB, amb la trobada de l’escriptora palestina Adania Shinnli; o la Fundació FC Barcelona, que donarà suport a La Setmana Social i impulsa el concurs digital Microrelats a la grada per promoure el català entre els més joves.
Converses, novetats i grans cites
La programació per a joves i adults es desplegarà en cinc espais que acolliran activitats molt diverses. Cada tarda hi haurà una conversa entre Bet Molina i un booktuber, seguit d'un pòdcast literari en viu. També s’ha programat un "Club Tàndem" amb Marina Porras i Juliana Canet. Una altra novetat és la programació d’entrevistes en profunditat a autors de la mà de Bernat Reher i el seu equip de ‘Metrimentres’, a l'espai Caixa de Guissona, amb noms com Mercè Ibarz, Lluís Calvo, Marc Vintró, Pau Cusí, Miquel Desclot i Miquel Candel, entre d’altres.