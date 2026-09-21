Les paraules i la música de Pau Casals ressonen al Congrés en el Dia Internacional de la Pau

Les paraules i la música de Pau Casals han ressonat aquest dilluns a l’hemicicle del Congrés dels Diputats, que ha acollit per primera vegada un acte institucional amb motiu del Dia Internacional de la Pau. L’homenatge, coincidint amb el 150è aniversari del naixement del músic, ha reunit el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos ministres i diputats, així com la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, i l’abat de Montserrat, Manel Gasch.
Francina Armengol, presidenta del Congrés, ha definit Casals, en català, com a un "català universal orgullós de ser-ho" i ha destacat la seva concepció de la música com una "eina de diàleg i fraternitat". El violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano per Yoko Suzuki, ha interpretat diverses peces amb l’històric violoncel Matteo Goffriller de 1733 que havia utilitzat Casals.
Entre els assistents hi havia representants del PP i el PSOE, com també Gabriel Rufián, d’ERC, i Mertxe Aizpurua, d’EH Bildu. També hi han participat els ministres Elma Saiz, d’Inclusió, i Ernest Urtasun, de Cultura, així com l’expresident del Congrés José Bono i l’exministre Narcís Serra. Per la seva banda, però, Junts ha decidit no assistir a la commemoració al·legant que es "treia de context" la figura del músic i la seva defensa del catalanisme.
La veu de Casals contra la guerra
L’homenatge també ha recuperat fragments de discursos de Pau Casals seleccionats per la fundació; i, en un d’ells, el músic alertava dels riscos d’una possible guerra nuclear i advertia que el món es trobava "tan a prop de la catàstrofe". En altres dels textos, Casals defensava que la música havia de servir per establir una relació "fraternal i intel·ligent" entre els ciutadans de tot el món.
La commemoració del Congrés forma part del programa oficial Casals 150, impulsat per la Fundació Pau Casals i la Generalitat de Catalunya amb motiu del 150è aniversari del naixement del músic. El programa s’allargarà durant aquest 2026 i el 2027 i inclou concerts, exposicions, activitats educatives i altres iniciatives per difondre el llegat musical i humanístic de Casals.