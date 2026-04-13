Catalunya commemora el 150è aniversari de Pau Casals

La Fundació Pau Casals i la Generalitat de Catalunya, en el marc de la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, desplegaran més de setanta activitats entre el 2026 i el 2027 amb l’objectiu de reivindicar la figura d’un dels músics més influents del segle XX, incloent-hi concerts, exposicions, produccions audiovisuals i propostes educatives d’abast local, nacional i internacional.
El director general de la fundació, Jordi Pardo, ha remarcat que la commemoració vol “promoure el coneixement de la figura i el llegat musical i humanístic” de Casals, ja que, tot i ser un músic de renom, encara hi ha marge per aprofundir en la vigència del seu pensament i la seva obra. Entre les propostes més destacades hi haurà el concert amb el guanyador del Concurs Queen Elisabeth amb el violoncel Goffriller de Pau Casals, que ha estat conservat per la fundació i recentment retornat a Catalunya després d’anys als Estats Units.
També destaca el concert de la London Philharmonic Orchestra, que se celebrarà a l’Auditori Nacional de Música de Madrid el 28 d’octubre de 2026, sota la direcció d’Edward Gardner, amb la participació de la violinista Julia Fischer i el violoncel·lista Daniel Müller-Schott. D'altra banda, la programació també inclourà esdeveniments com la Diada Pau Casals al Palau de la Música Catalana, el Festival Internacional de Música Pau Casals al Vendrell, i diversos concerts i actes commemoratius que reforçaran la projecció internacional del músic.
Casals, en defensa de la pau
Un dels eixos centrals serà l’exposició itinerant “Pau Casals. Un músic al servei de la pau”. La mostra, que profunditzarà en la dimensió artística i compromesa de Casals, també ressaltarà el paper del músic en defensa de la llibertat, la democràcia i els drets humans, i podrà veure's a espais com el Palau Robert, el CaixaForum Madrid i el Museu Pau Casals. En paral·lel, el museu del Vendrell acollirà temporalment l’escultura ‘Yolandita’ de Jaume Plensa, que s’instal·larà als jardins entre el juny de 2026 i finals del 2027, establint un diàleg entre art contemporani i patrimoni històric.
Amb l'objectiu d'apropar Casals als joves, la commemoració també inclourà projectes audiovisuals, com un documental produït per ARTE i la sèrie “Les tres vides de Pau Casals”, de 3Cat. D'afegit, institucions musicals com el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori o l’ESMUC també se sumaran als actes amb propostes pròpies que es donaran a conèixer en els pròxims mesos.
Una figura universal i compromesa
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha reivindicat la dimensió “polièdrica” de Casals i el seu compromís amb valors com la pau i els drets humans. En la mateixa línia, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que el músic continua sent “el millor ambaixador” de Catalunya al món.