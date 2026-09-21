Mor Marcos Ordóñez, escriptor, periodista i crític teatral, als 69 anys

L’escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys. Va compaginar el periodisme i la docència amb una extensa obra narrativa i autobiogràfica. Entre els seus títols destaquen El signo de los tiempos, La esencia del guaguancó, Tarzán en Acapulco, Comedia con fantasmas i Beberse la vida: Ava Gardner en España.\r\n\r\nVa col·laborar durant anys amb el diari El País, on va publicar crítiques teatrals setmanals fins al desembre de 2021, quan es va retirar per "problemes de salut que es van agreujar els darrers anys". També va dedicar diversos llibres al món del teatre i del cinema, com Telón de fondo, Una cierta edad i Big Time: la gran vida de Perico Vidal.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\n\r\nENTREVISTA\r\n\r\n«Per mi és més fàcil escriure sobre un gat atropellat que no d'una parella que està enamorada» Víctor Rodrigo\r\n\r\n