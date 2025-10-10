Barcelona estrena una casa de creació de contingut per «salvar» el català a les xarxes

Barcelona engega un pla per reforçar la creació de contingut en català a les xarxes socials. L'Ajuntament ha posat en marxa la Casa de la Creació Digital en Català de Barcelona amb la missió de "posar els fonaments" per impulsar la presència de la llengua en l'àmbit digital. El nou ens, que compta amb un pressupost de tres milions d'euros per als pròxims dos anys, tindrà com a principal objectiu donar suport i recursos a creadors en vies de consolidació, però també "detectar i incubar" el nou talent.
La Casa de la Creació Digital en Català de Barcelona, que sorgeix en el marc d'un acord del govern municipal amb ERC pels pressupostos de l'actual any, tindrà una seu física que s'ubicarà de manera provisional al Convent, l'equipament de Barcelona Activa adreçat al públic jove. Ara bé, la ubicació definitiva de la Casa serà a l'entorn de la plaça de les Glòries però l'espai encara s'està adequant. El projecte compta amb la participació de 3Cat, Betevé, Accent Obert i Barcelona Activa.
Si bé la principal missió és donar suport a la creació de contingut en català a les xarxes, l'objectiu primordial és fomentar l'ús de la llengua entre els joves. L'Ajuntament constata la detecció de problemàtiques que comprometen l'estat de vida de la llengua en l'àmbit digital, com per exemple la forta competència d'altres llengües, les poques eines i espais perquè els creadors en català es professionalitzin, o que l'ecosistema digital no reflecteixi la diversitat del país.
Tres milions d'euros en dos anys
Jordi Valls, tinent d'alcalde de la ciutat, ha constatat que és "una de les iniciatives més ambicioses" que es poden fer en matèria de llengua, fet en el qual també ha coincidit Elisenda Alamany, líder d'ERC a Barcelona. Valls ha reivindicat la voluntat del seu govern que els barcelonins "puguin gaudir del català amb normalitat" a la capital, mentre que Alamany ha remarcat la "dimensió" del projecte: "Si sabem incentivar la creació de contingut digital en català, omplirem internet de català i haurem salvat el futur de la llengua", ha sentenciat. Al seu torn, Marta Salicrú, comissionada de l'ús social del català de Barcelona, ha assegurat que la mirada posada en el digital "ha de servir per tornar el català al carrer": "El present i el futur del català van lligats a la seva presència a la xarxa", ha dit.
A finals del mes de novembre es farà un acte de presentació de la Casa a Barcelona, amb activitats especials obertes als creadors i el públic, mentre que el projecte ha d'arrancar de manera progressiva a principis del 2026, amb l'obertura de les primeres convocatòries per a projectes. El pressupost previst es dividirà en una primera partida per a l’any 2026 d’1,5 milions d'euros, amb una inversió significativa en equipaments i serveis, i d'una segona injecció d'1,5 milions d'euros pel 2027, quan l’equipament estigui en ple funcionament.
Participació de 3Cat i Betevé
El projecte comptarà amb la participació dels mitjans públics. Per la seva banda, Rosa Romà, directora de 3Cat, ha reivindicat el paper dels mitjans públics en l'ús social del català i ha reafirmat l'aposta per arribar al públic jove a través de l'entorn digital com amb la creació del canal EVA. La participació de 3Cat en aquest projecte permetrà sumar ajuts a la producció, dotar els creadors de continguts de més formació i mecenatge i obrir noves finestres de distribució que els permetin guanyar més visibilitat i coneixement.
Betevé també participarà en aquesta nova Casa, i la directora Georgina Ferri, també ha insistit en l'estratègia d'establir vincles amb creadors de contingut. La missió dels mitjans públics de la capital catalana a la nova Casa vol adaptar l'oferta als nous hàbits de consum del públic jove i cocrear creadors digitals en català per sumar noves audiències. Per últim, Genís Roca, director d'Accent Obert, ha explicat que participaran en la governança de la Casa possibilitant, així, la connexió amb projectes complementaris que ja encapçalen, com el .cat, Llista, Premis CRIT, Galàxia, o l’Aliança per la presència digital del català.