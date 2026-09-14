Oasis torna a Barcelona després de divuit anys amb dos concerts

La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, divuit anys després de la seva última parada a la capital catalana. Oasis Live ’27 portarà als germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda.
Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a actuar a llocs completament nous respecte a la gira Oasis Live ’25. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre a Knebworth (Regne Unit). El convidat especial a tots els concerts serà Richard Ashcroft.
Per aconseguir entrades per veure el retorn dels germans a Barcelona, els que les desitgin hauran de registrar-se en la web abans del 17 de setembre per a optar al sorteig. Els guanyadors podran llavors comprar entrades el 25, 26 i 27 de setembre, amb 3 franges de venda cada dia, i amb uns preus fixos que oscil·laran entre 85 i 255 euros.
Un secret a veus que es confirma
La banda dels germans Gallagher havia publicat en les últimes setmanes una sèrie de vídeos en xarxes socials amb les diferents parades de la gira: en una d'elles un músic actuava en un bar i després d'ell havia penjat un pòster d'una exposició de Joan Miró, la qual cosa apuntava a Barcelona. Tot feia apuntar que en els pròxims dies es confirmaria el seu retorn a la capital catalana. I així ha sigut.
La gira començarà a Glasgow (Escòcia) el 21 de maig seguirà per Manchester, amb 11 concerts, Múnic (Alemanya), Barcelona, Amsterdam, París, Roma, Slane Castle (Irlanda) i Knebworth (el Regne Unit) (seu de mítics concerts de la banda en 1996), a més de Boston i Las Vegas als Estats Units. L'anunci de la gira coincideix amb l'estrena en cinemes del documental 'Don't look back in anger', que documenta el retrobament dels germans després de 16 anys i els concerts de la gira de retorn d'Oasi.