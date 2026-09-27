El català guanya protagonisme al Piromusical de la Mercè 2026

Les festes de la Mercè han dit adeu a Barcelona amb el ja tradicional Piromusical, que enguany s'ha celebrat a la Platja de la Nova Icària en comptes de l'avinguda de la Reina Maria Cristina, que està en obres. En aquesta ocasió, Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat d'escollir els temes que han compost la banda sonora de l'espectacle.
La mescla musical ha anat a càrrec del dissenyador i tècnic de so Marçal Cruz, de l'estudi Oido. Pirotècnia Igual s'ha encarregat del disseny dels focs artificials de l'espectacle, que s'han llençat de forma sincronitzada amb la música.
Amb "una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats, i amb una presència destacada de la música en català", tal com detallat l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Montero elaborat la llista de reproducció del piromusical, presentat a 3Cat per la creadora de contingut Dulceida. El matís lingüístic ha estat el més rellevant, després que l'any passat hi hagués queixes pel retrocés de les cançons de llengua catalana al tancament de la festa major barcelonina.
La banda sonora de Montero ha comptat amb 11 cançons en català, quatre d'Oques Grasses. Quatre han sonat al primer bloc, dues al segon, una al tercer, dues al quart i una al darrer bloc. La cançó encarregada d'obrir el piromusical ha estat, precisament, una d'Oques Grasses: La gent que estimo.
Més música en català
Les 11 cançons en català escollides per Montero en són 5 més de les que van seleccionar els Estopa al piromusical de l'any passat, quan es van comptabilitzar sis temes en català dels 29 que van composar la llista de reproducció. És a dir, va haver-hi un 21% de presència de la llengua catalana. A l'anterior, la del 2024, escollida per Rosalia, la banda sonora va integrar el català únicament en una -Milionària- de les 15 cançons que van sonar (7%). El 2023 la selecció va anar a càrrec dels responsables del festival Sónar i la llengua pròpia del país va aparèixer en dues de les 40 cançons reproduïdes (5%).
Segons una anàlisi del mitjà Verificat, mentre que el 2014, 2015 i 2016 el català sortia àmpliament representat en la configuració musical de l'acte, la seqüència es trencaria de manera decisiva els anys següents. A excepció del 2021, cap banda sonora del piromusical arribaria a representar ni tan sols una tercera part del fil musical que acompanyaria els focs artificials. Ara, però, amb Montero -i després que ERC arribés a demanar una quota del 40% de la música en català al Piromusical- ha trencat l'estadística dels darrers anys incorporant més cançons en català.