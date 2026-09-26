La nova Porta de l’Infern enlluerna el correfoc de la Mercè al Passeig de Gràcia

La nova Porta de l’Infern ha estat la gran protagonista del correfoc de les festes de la Mercè aquest dissabte a la nit al Passeig de Gràcia. La infraestructura, dissenyada per l’artista Daniel Esteban, fa 14 metres d’amplada i set d’alçada i ha ocupat pràcticament tot el tram central de l’avinguda.
La proposta, novetat d’enguany, s’ha construït amb prop d’un miler de representacions de parts del cos humà, com braços, peus, torsos i cames. Un cop els diables han encès la pirotècnia del portal, una quarantena de colles han desfilat amb els seus diables, bèsties i dracs davant de milers de persones, entre barcelonins, seguidors i turistes. Segons va explicar Esteban durant la presentació, la proposta parteix "d’una visió de l’infern vinculada al cansament, l’apatia, l’homogeneïtzació i la sobreexposició a la violència que caracteritzen" la societat actual.
Una entrada simbòlica a l’infern
El correfoc ha començat, com marca la tradició, amb la Ceprotada, l’encesa conjunta de tots els elements del bestiari de les colles. Després, les forques, els estendards i els ceptrots s’han dirigit cap a la Porta de l’Infern per donar el tret de sortida a l’espectacle, amb fum, pirotècnia i el soroll constant dels petards.
Un cop han travessat l’accés a l’infern, les colles han omplert de llum i fum els voltants de la Pedrera de Gaudí, des d’on ha començat pròpiament el recorregut del correfoc. La comitiva ha avançat durant quatre cruïlles més en direcció mar fins a arribar a l’altura del carrer de Consell de Cent. Al llarg del recorregut, milers de persones s’han concentrat a banda i banda del Passeig de Gràcia per seguir l’espectacle.