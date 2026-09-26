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Adif reprèn el servei de les webs després d’hores suspeses per un ciberatac

Societat

  • Una parella mira una de les pantalles de l'estació de Sants de Barcelona mostra diversos trens demorats després de dues caigudes del sistema de regulació de trànsit d'Adif

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de setembre de 2026 a les 17:09

Adif ha reactivat aquest dissabte les pàgines web d’Adif i d’Adif Alta Velocitat després d’haver-les suspès durant hores com a mesura preventiva arran d’un ciberatac als seus sistemes. L’operadora pública assegura que els serveis tècnics han comprovat els portals i que la seva seguretat "està garantida".

L'operadora ha remarcat que cap sistema informàtic relacionat amb l’explotació ferroviària s’ha vist afectat i que la circulació de trens es desenvolupa amb normalitat. Adif també ha informat de la reactivació dels portals en un missatge publicat aquest dissabte a les xarxes socials.

L’incident arriba després que Renfe denunciés divendres un robatori de dades d’usuaris a través de servidors informàtics d’Adif. La companyia ferroviària va indicar que els atacants podrien haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic.

 

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