Adif reprèn el servei de les webs després d’hores suspeses per un ciberatac

Adif ha reactivat aquest dissabte les pàgines web d’Adif i d’Adif Alta Velocitat després d’haver-les suspès durant hores com a mesura preventiva arran d’un ciberatac als seus sistemes. L’operadora pública assegura que els serveis tècnics han comprovat els portals i que la seva seguretat "està garantida".\r\n\r\nL'operadora ha remarcat que cap sistema informàtic relacionat amb l’explotació ferroviària s’ha vist afectat i que la circulació de trens es desenvolupa amb normalitat. Adif també ha informat de la reactivació dels portals en un missatge publicat aquest dissabte a les xarxes socials.\r\n\r\n\r\n💻🌐 Después de unas horas suspendidas como medida preventiva de seguridad, las páginas web de Adif y Adif Alta Velocidad vuelven a estar operativas.\r\n\r\nLos servicios técnicos de Adif han comprobado que la seguridad de ambas webs está garantizada y, por lo tanto, vuelven a estar a… pic.twitter.com/NK1BNdNxLw\r\n— Adif (@Adif_es) September 26, 2026\r\n\r\n\r\nL’incident arriba després que Renfe denunciés divendres un robatori de dades d’usuaris a través de servidors informàtics d’Adif. La companyia ferroviària va indicar que els atacants podrien haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRenfe denuncia un robatori de dades d’usuaris a través de servidors d’Adif ACN\r\n\r\n\r\n \r\n