Renfe denuncia un robatori de dades d’usuaris a través de servidors d’Adif

Renfe ha denunciat un robatori de dades d’usuaris a través de servidors informàtics d’Adif després de patir diversos intents d’accés als seus sistemes durant setmanes. La companyia assegura que els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació "limitada", principalment noms i adreces de correu electrònic.\r\n\r\nL’anàlisi de l’incident continua en curs i, de moment, Renfe no ha detectat evidències "concloents" que les dades s’hagin difós públicament. La companyia, d'altra banda, assegura que "no hi ha constància d’accés a dades bancàries, mitjans de pagament, DNI ni altres informacions especialment sensibles".\r\n\r\nSegons Renfe, l’origen de l’atac se situa en servidors d’Adif "prèviament compromesos" que estaven interconnectats amb els seus sistemes. Un cop detectat l’incident, la companyia ha aïllat els entorns afectats i ha activat mesures extraordinàries de protecció amb el suport d’especialistes independents en ciberseguretat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa Generalitat unificarà les marques d'FGC i Rodalies Natàlia Pinyol\r\n\r\n