Els busos de TMB anuncien set noves jornades de vaga parcial a l’octubre

Els treballadors dels autobusos de TMB han anunciat set noves jornades de vaga parcial a l’octubre després que no hagi prosperat el preacord amb l’empresa. Les aturades seran els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29.\r\n\r\nLes protestes es faran en tres franges horàries: de 9 a 11 hores, de 19 a 21 hores i de 23 a 1 hores. Els treballadors reclamen millores en els calendaris laborals i que les 35 hores setmanals s’apliquin a partir del 2027 i no de manera diferida.\r\n\r\nEl preacord també preveia la incorporació d’unes 200 persones a la plantilla estructural, increments salarials i una prima única d’uns 650 euros. Davant la falta d’entesa, l’assemblea de treballadors ha decidit mantenir les mobilitzacions i continuar pressionant l’empresa.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAlterat el servei de bus de Barcelona per la vaga dels treballadors de TMB\r\n\r\n