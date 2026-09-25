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Els busos de TMB anuncien set noves jornades de vaga parcial a l’octubre

Societat

  • Pla general del nou autobús semidirecte X1 de TMB. Imatge del 17 de setembre de 2021 -

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Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 20:15

Els treballadors dels autobusos de TMB han anunciat set noves jornades de vaga parcial a l’octubre després que no hagi prosperat el preacord amb l’empresa. Les aturades seran els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29.

Les protestes es faran en tres franges horàries: de 9 a 11 hores, de 19 a 21 hores i de 23 a 1 hores. Els treballadors reclamen millores en els calendaris laborals i que les 35 hores setmanals s’apliquin a partir del 2027 i no de manera diferida.

El preacord també preveia la incorporació d’unes 200 persones a la plantilla estructural, increments salarials i una prima única d’uns 650 euros. Davant la falta d’entesa, l’assemblea de treballadors ha decidit mantenir les mobilitzacions i continuar pressionant l’empresa.

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