Controlat el segon incendi de vegetació a Collserola en un mes

Els Bombers donen per controlat l'incendi de vegetació a Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat, que s'ha declarat aquest divendres a les 12.47 hores i just un mes després de l'últim foc a Collserola, que va cremar més de 50 hectàrees. Del total de dotacions, tres són aèries.\r\n\r\nEl foc s'ha localitzat a la zona de la font d'Aubarces de Collserola i les flames han cremat vegetació baixa en descendent, sense projectar focus secundaris. Després de treballar el flanc esquerre amb descàrregues d'aigua els Bombers mantenen el dispositiu per remullar la zona.\r\n\r\n\r\nCONTROLAT l'incendi de vegetació a Esplugues de Llobregat. Les linies d'aigua ja s'han trobat i mantenim el dispositiu per remullar la zona.\r\n\r\nA les tasques d'extinció també s'hi han afegit 3 vehicles d'aigua dels #BCN_bombers.\r\n\r\n📹 imatges aèries de les 13.45h, aprox#bomberscat pic.twitter.com/FLnCHFAS3m\r\n— Bombers (@bomberscat) September 25, 2026\r\n\r\n\r\nL'incendi provocat de l'agost a Collserola\r\n\r\nFa un mes que un altre foc va cremar un tram de 56,9 hectàrees de la serra de Collserola pertanyent a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra van concloure que l'incendi, que va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, va ser provocat.\r\n\r\nDe fet, la Guàrdia Urbana va detenir a l'agost un home presumptament relacionat amb la crema de contenidors molt a prop de l'incendi. En el moment de la detenció, l’individu duia diversos encenedors i altres elements que, segons fonts policials, podrien estar vinculats amb la intencionalitat del foc. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetenen un sospitós per cremar contenidors molt a prop de l'incendi de Collserola\r\n\r\n