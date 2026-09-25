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Controlat el segon incendi de vegetació a Collserola en un mes

Societat

Els Bombers continuen treballant amb dotacions aèries per remullar la zona

  • Incendi a Esplugues de Llobregat -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 14:01
Actualitzat el 25 de setembre de 2026 a les 14:31

Els Bombers donen per controlat l'incendi de vegetació a Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat, que s'ha declarat aquest divendres a les 12.47 hores i just un mes després de l'últim foc a Collserola, que va cremar més de 50 hectàrees. Del total de dotacions, tres són aèries.

El foc s'ha localitzat a la zona de la font d'Aubarces de Collserola i les flames han cremat vegetació baixa en descendent, sense projectar focus secundaris. Després de treballar el flanc esquerre amb descàrregues d'aigua els Bombers mantenen el dispositiu per remullar la zona.

L'incendi provocat de l'agost a Collserola

Fa un mes que un altre foc va cremar un tram de 56,9 hectàrees de la serra de Collserola pertanyent a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra van concloure que l'incendi, que va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, va ser provocat.

De fet, la Guàrdia Urbana va detenir a l'agost un home presumptament relacionat amb la crema de contenidors molt a prop de l'incendi.  En el moment de la detenció, l’individu duia diversos encenedors i altres elements que, segons fonts policials, podrien estar vinculats amb la intencionalitat del foc. 

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