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Els Mossos conclouen que l'últim incendi a Collserola va ser provocat

Societat

  • Imatge d'un avió dels bombers treballant a Collserola -

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Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 17:14

Els Mossos d'Esquadra han conclòs que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en un tram de la serra de Collserola pertanyent a Barcelona va ser provocat, tal com ha avançat El Periòdico i han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Les indagacions policials han descartat l'origen accidental del foc i han apuntat a l'acció humana.

Amb tot, el cos continua pendent de diverses diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o el resultat d'una imprudència. Aquest incendi va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana durant diverses hores. A més, es van desallotjar 35 veïns de forma preventiva.

La policia ha explicat que la investigació continua oberta i que s’estan duent a terme diverses diligències per determinar l’autoria i concretar les causes d'aquest foc. Els Mossos van obrir una investigació conjuntament amb els Agents Rurals després de l’episodi, que va calcinar 56,9 hectàrees del parc natural.

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