Els Mossos conclouen que l'últim incendi a Collserola va ser provocat

Els Mossos d'Esquadra han conclòs que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en un tram de la serra de Collserola pertanyent a Barcelona va ser provocat, tal com ha avançat El Periòdico i han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Les indagacions policials han descartat l'origen accidental del foc i han apuntat a l'acció humana.\r\n\r\nAmb tot, el cos continua pendent de diverses diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o el resultat d'una imprudència. Aquest incendi va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana durant diverses hores. A més, es van desallotjar 35 veïns de forma preventiva.\r\n\r\nLa policia ha explicat que la investigació continua oberta i que s’estan duent a terme diverses diligències per determinar l’autoria i concretar les causes d'aquest foc. Els Mossos van obrir una investigació conjuntament amb els Agents Rurals després de l’episodi, que va calcinar 56,9 hectàrees del parc natural.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nExtingit l’incendi forestal de Collserola que ha cremat més de 50 hectàrees ACN\r\n\r\n