El Banc de Sang i el tramvia s'alien de nou per «sensibilitzar» els barcelonins

TRAM i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya tornen a sumar esforços, per desè any consecutiu, per fomentar la donació de sang amb una nova edició del TRAMvida. Aquest divendres, entre les onze del matí i les vuit del vespre, a la parada de Francesc Macià, els barcelonins podran donar sang a l'interior d'un tramvia. Amb aquesta iniciativa, ja consolidada dins la capital catalana, els impulsors busquen "sensibilitzar" la població sobre la importància de donar sang. \r\n\r\nEn concret, TRAM transformarà temporalment l’interior d’un dels seus tramvies en un espai preparat per a la donació. Per fer-ho, es retiraran barres, agafadors i seients del vehicle i s’habilitarà l’espai necessari per instal·lar-hi les lliteres, les neveres i el material sanitari necessari, així com per facilitar la feina del personal del Banc de Sang i Teixits i la comoditat dels donants. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nBarcelona homenatja Gustau Muñoz amb una placa de memòria al carrer Ferran Pau Espí Solé\r\n\r\n