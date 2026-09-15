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El Banc de Sang i el tramvia s'alien de nou per «sensibilitzar» els barcelonins

Societat

  • Un ciutadà creuant la Diagonal quan està a punt de passar un comboi del tramvia.

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 16:46

TRAM i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya tornen a sumar esforços, per desè any consecutiu, per fomentar la donació de sang amb una nova edició del TRAMvida. Aquest divendres, entre les onze del matí i les vuit del vespre, a la parada de Francesc Macià, els barcelonins podran donar sang a l'interior d'un tramvia. Amb aquesta iniciativa, ja consolidada dins la capital catalana, els impulsors busquen "sensibilitzar" la població sobre la importància de donar sang. 

En concret, TRAM transformarà temporalment l’interior d’un dels seus tramvies en un espai preparat per a la donació. Per fer-ho, es retiraran barres, agafadors i seients del vehicle i s’habilitarà l’espai necessari per instal·lar-hi les lliteres, les neveres i el material sanitari necessari, així com per facilitar la feina del personal del Banc de Sang i Teixits i la comoditat dels donants. 

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