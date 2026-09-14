Barcelona homenatja Gustau Muñoz amb una placa de memòria al carrer Ferran

Barcelona ha instal·lat de manera definitiva una placa de memòria davant del número 34 del carrer Ferran, al lloc on Gustau Adolfo Muñoz de Bustillo Gallego va ser assassinat l’11 de setembre de 1978. El jove, de només setze anys, va morir assassinat a trets per un agent de la policia durant la manifestació de la Diada.\r\n\r\nLa descoberta de la placa s’ha fet aquest dilluns a la tarda, 46 anys després de la seva mort, després que la Ponència del Nomenclàtor n’aprovés la instal·lació el gener passat. La tinenta d'alcaldia responsable de l’àrea de Memòria democràtica, Raquel Gil, ha defensat que "durant massa temps, el relat de la Transició ha invisibilitzat o minimitzat episodis de violència política que també van formar part d'aquell període". Gil ha sentenciat que la mort de Gustau Muñoz "és una de les ferides obertes d'aquells anys". \r\n\r\nL’Ajuntament també ha reconegut la perseverança de la família, dels amics i de les entitats memorialistes, que durant dècades han mantingut viva la memòria de Gustau i han organitzat actes d’homenatge al mateix carrer Ferran coincidint amb la Diada. Gil també ha remarcat que la preservació de la memòria democràtica és "una responsabilitat compartida" i ha reivindicat el compromís amb els drets, les llibertats i una societat més justa.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nENTREVISTA\r\n\r\n«Només la pressió popular fa moure l'Estat» Lluís Girona Boffi\r\n\r\n