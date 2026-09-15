El Prat bat un nou rècord amb gairebé 6 milions de passatgers a l'agost

L'Aeroport del Prat ha tancat l'agost amb un rècord de 5.933.007 passatgers, un 4,6% més que l'any passat. En els primers vuit mesos del 2026, la xifra ha estat de 40.175.759 passatgers, també un 4,6% més que entre gener i agost del 2025. Del total de l'agost, 5.921.381 van ser passatgers comercials, un 4,5% més. A banda, 4.619.823 van viatjar en vols internacionals, un 5,6% més. 1.301.558 passatgers van utilitzar vols nacionals, un 0,7% més que a l'agost de l'any passat.
Durant el mes d'agost s'han gestionat 34.772 operacions, cosa que representa una pujada del 4,4% respecte al mateix mes del 2025. En l'acumulat dels vuit mesos del 2026, la xifra de moviments puja a 250.000 vols, un 3,7% més en comparació dels mateixos mesos de l'any passat. Pel que fa a la càrrega, el mes passat es van transportar 17.588 tones de mercaderia, una xifra que suposa un 8,5% més que l'agost del 2025. Entre el gener i l'agost s'han registrat 142.900 tones, un 11,2% més respecte a l'acumulat del mateix període del 2025.