El govern espanyol destinarà 1.760 milions al Prat amb l'ampliació a l'horitzó

El govern espanyol aplana el camí cap a l’ampliació del Prat. L’executiu espanyol ha aprovat aquest dimarts el DORA III, que preveu actuacions per valor de 1.960 milions d’euros. D’ells, 1.765 milions van a l’aeroport del Prat. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha expressat que el projecte “està en l’ànim” del govern espanyol i del català, tot i la discrepància amb Sumar. Discrepància, en paraules de Puente, “expressada de manera molt correcta i raonable”.
Puente ha recordat que el Pla Director està en fase d’elaboració per ser presentat a la UE. Si això es culmina, el DORA IV ja inclourà la quantitat necessària per ampliar la pista. Hi ha previstos 198 milions per a “aquesta eventual ampliació”, en paraules del ministre. No per a la pròpia pista en si, sinó per a “actuacions necessàries” en cas que es compleixin els requeriments mediambientals per fer factible l’ampliació. Part dels 198 milions anirien per a l’edifici satèl·lit i les compensacions ambientals.
Puente ha detallat les xifres. Dels 1.765 milions, 459 milions es destinen a la reconfiguració de la terminal 1, 91 milions per a la terminal 2, 158 milions per a actuacions per a millora de pista, 91 milions per a seguretat, 59 milions per a gestió de l’aigua i sostenibilitat, 114 milions per a inversions de reposició i millora, 55 per a millora de processos, 29 milions per a sistemes de comunicació, 21 milions per increments de la seguretat operacional, 12 milions per renovació de sistemes elèctrics i 9,65 milions per a millores de la navegació.
El DORA III no estableix quants viatgers han de viatjar, “es limita a preveure quin volum de passatgers arribarà als aeroports”. El nombre de turistes depèn més de les destinacions finals on van els viatgers, ha explicat. “Si aquestes destinacions amplien les seves capacitats turístiques, no es pot demanar als aeroports que les redueixin, ja que això aniria en contra de les normatives europees”, ha aclarit.
Menor increment tarifari del que reclamava Aena
Puente ha informat que el pla quinquennal fixa el marc tarifari regulatori i fa una previsió d’inversions. En els propers cinc anys, les taxes s’incrementen un 0,33%: “Les nostres taxes són les més competitives d’Europa”, ha afirmat el ministre, que ha explicat que els aeroports espanyols s’autofinancen, no depenen dels pressupostos de l'Estat. D’aquesta manera, l’executiu espanyol redueix molt les pretensions d’Aena, que reclamava un increment del 3,82% de les taxes que han de pagar els usuaris per emprar les instal·lacions aeroportuàries.
Per la seva banda, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que l'aprovació del DORA III és una mostra del compliment dels acords amb el govern d'Espanya. “La decisió està presa i l'aprovació del DORA III demostra que allò que vam acordar està passant”, ha celebrat Paneque, que no ha abordat el fet que Sumar hi hagi votat en contra al consell de ministres, o que els Comuns, socis de la investidura, també s'hi oposin.