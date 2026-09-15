Catalunya pateix el nombre més elevat d'ofegaments mortals des de 2014

Catalunya ha patit l'estiu més negre en relació amb els ofegaments mortals a les platges i piscines del país des de 2014. En concret, durant la temporada de bany d'enguany, que es comptabilitza des del 15 de juny fins al 15 de setembre, 43 persones han perdut la vida, la xifra més elevada en aquest període des de 2014. Són 17 més que l’any passat en aquest mateix període, i una més que les 42 del 2022, que ostentava el rècord. Segons dades recopilades per Protecció Civil des que va començar la campanya de bany, dels 43 ofegaments, 27 s’ha produït a la platja, 11 en piscines i 5 en aigües interiors.
El mes de juliol va ser el pitjor, amb 20 ofegaments de banyistes; a l’agost n’hi va haver 10; durant la primera quinzena de juny, 9; i 4 més la primera quinzena del mes de setembre, el darrer dels quals dijous passat, quan un home de 78 anys de nacionalitat francesa va morir ofegat mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses.
A aquestes xifres se sumen els registres previs. Com detallen fonts de Protecció Civil a Nació, abans de la temporada de bany ja van perdre la vida onze persones. D'aquestes, sis en platges, dues en piscines i tres en aigües interiors. D'aquesta manera, doncs, el nombre total de víctimes mortals per ofegament durant el 2026 s'enfila fins a 54. És, també, la xifra més elevada de la darrera dècada, superant el rècord de 2022 amb 52 víctimes mortals.
Les víctimes de la temporada d'estiu
Entre les víctimes, una majoria d’homes (24), per només 12 dones. També han perdut la vida set menors d’edat. En detall, tres infants van morir a l’inici de la temporada a la platja de l’Arrabassada (Tarragona), una nena va perdre la vida en una piscina d’un complex municipal de Balaguer, el 7 de juliol, i una altra a la piscina d’un hotel de Calella (Maresme), el dia 20 del mateix mes. També a mitjans de juliol, dues nenes més es van negar mentre es banyaven al riu Ter a l'altura de Manlleu. Més enllà d’aquestes víctimes menors d’edat, la majoria de víctimes d’ofegament han estat persones majors de 60 anys, un total de 27, i la resta són una desena d’adults que no arriben a la seixantena.
Ofegaments en piscines particulars
De les onze persones que han mort ofegades en piscines aquest estiu -entre elles, dos menors de sis anys-, només una va fer-ho en una piscina municipal. Es tracta de la menor que va perdre la vida a la piscina del complex del barri del Secà de Balaguer (la Noguera). La resta d’ofegaments es van produir en piscines particulars, una de comunitària, i una piscina d’hotel.
Pel que fa a les persones ofegades a la platja, n’han estat 27 al llarg de tot l’estiu. No és la campanya de bany amb més morts a les platges, però sí el segon, només per darrere de l’any 2019, quan n’hi va haver fins a 29.