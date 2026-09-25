Retencions a l'AP-7 per un incendi d'un camió a Avinyonet del Penedès i un accident a Bàscara

Un accident entre dos camions i un turisme i un incendi d'un altre camió han provocat retencions i afectacions al trànsit a l'AP-7 aquest divendres al matí. A les nou del matí, hi ha quatre quilòmetres de retencions entre Bàscara i Viladesens en sentit nord i, en sentit sud, vuit entre Avinyonet del Penedès i Subirats i un a Barberà del Vallès.
D'una banda, un accident entre dos camions i un cotxe a Bàscara, a l'Alt Empordà, ha obligat a tallar dos carrils en sentit nord, que ara ja han quedat reoberts. El xoc s'ha produït cap a les set del matí per circumstàncies que encara s'estan investigant. La topada ha implicat un camió que transportava gasoil i un altre que anava carregat amb cotxes a més d'un altre turisme.
Els Bombers han hagut de treballar per treure un dels accidentats que ha quedat atrapat. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més de diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A les 9 hores, el sinistre provoca quatre quilòmetres de cua.
D'altra, l'incendi d'un camió a Avinyonet del Penedès en sentit sud provoca vuit quilòmetres de congestió. Els Bombers han rebut l'avís de l'incident a les 6.48 hores i han activat quatre dotacions. Ha cremat totalment la caixa del camió i el foc ha afectat també la vegetació al voral de l'autopista.
Un cop apagades les flames, els bombers han tret el material de la càrrega per anar refredant-la. Aquesta incidència obliga a tallar un carril de la via.
Altres afectacions al trànsit
Un altre camió ha bolcat a l'N-154 a Puigcerdà i ha obligat a tallar la via momentàniament. Per últim, una topada dintre dos camions i la posterior bolcada d'un d'ells a la C-25 a Santa Maria d'Oló en sentit Girona també afecta la circulació en aquesta via. Els Bombers han activat tres dotacions per aquest accident, en què un dels camions ha quedat bolcat lateralment.