La parella de Josep Juanpere, Belén López Granados, passarà aquest divendres a disposició del jutjat de Vielha després que els Mossos d'Esquadra la detinguessin aquesta setmana perquè estaria relacionada amb la mort de l'arquitecte, si bé no es van donar més detalls del cas perquè la investigació està sota secret de sumari. Segons ha avançat La Vanguardia, la dona de 64 anys sí que seria sospitosa del cas, i informa que López Granados no hauria trucat a emergències ni hauria contestat cap trucada el dia que Juanpere va morir.
López Granados i Juanpere tenien una relació des de feia uns anys, segons explica La Vanguardia. Tot i que les persones més properes a l'arquitecte no van arribar a conèixer-la, asseguren que la parella tenia un bon vincle i recorden que, unes setmanes abans que Juanpere morís, van fer un viatge al Japó juntament amb una altra parella.
Tots dos van passar junts les vacances de Nadal a la residència que l'arquitecte tenia a Baqueira. La nit del 24 de desembre, després de sopar amb uns amics, Juanpere va haver d'ingressar unes hores a l'hospital de Vielha perquè no es trobava bé, fins que l'endemà va tornar a casa. Tot i que la parella havia quedat amb uns amics per anar a esquiar, l'arquitecte i López Granados no van acudir. L'endemà, el dia de Sant Esteve, Juanpere va morir estirat fent la migdiada.
En no donar senyals de vida, la parella amb qui Juanpere i López Granados havien quedat el matí del dia de Nadal van decidir contactar amb el nebot de l'arquitecte, que hauria trucat diversos cops tant al seu oncle com a la detinguda sense èxit. Tot i que en un inici es va dir que López Granados va ser qui va avisar el servei d'emergències que Juanpere no es despertava, ara aquesta informació quedaria desmentida.
El nebot de Juanpere va decidir presentar-se a la casa del seu oncle, on es va trobar López Granados en una de les habitacions, molt nerviosa, tot assegurant que estava intentant ressuscitar l'arquitecte. Va ser l'actitud de la dona, com també el fet de no trucar al 112, el que va portar els Mossos a obrir una investigació fa nou mesos per intentar esclarir com i per què va morir Josep Juanpere.
Qui és Belén López Granados
La identitat de la detinguda, Belén López Granados, era desconeguda fins fa poc. La dona de 64 anys vivia a Madrid i és propietària de diversos negocis del sector de la hostaleria a la Costa del Sol, a Màlaga, com ara la Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, un ressort de luxe. De fet, els Mossos d'Esquadra van registrar un dels seus immobles per intentar trobar documentació relacionada amb el cas.