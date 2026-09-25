Més llibres i més càlcul mental: Govern i oposició exploren com revisar el model per reflotar l'educació

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, han convocat aquest divendres els grups parlamentaris a Palau per posar la primera pedra d'un "acord de país" per replantejar el model d'escola catalana i "renovar consensos". La trobada, de menys de dues hores, ha servit per pactar la creació de dos grups de treball: un, amb representants dels grups parlamentaris i el president del Consell de l'Educació de Catalunya, per fer seguiment del procés d'escolta que farà aquest organisme abans de concretar les conclusions a l'abril; i un altre per calendaritzar i definir una camí pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació. Un objectiu complex, que des del Govern admeten que no es podrà assolir aquesta legislatura. L'oposició ha criticat la poca concreció d'aquesta primera reunió.
De moment, però, ja hi ha algunes prioritats per reflotar l'educació que el Govern ha començat a treballar. Passen per reforçar la lectura -amb un corpus comú de lectures per als centres- i la comprensió lectora, reforçar també l'escriptura, treballar l'oralitat, recuperar els llibres i el treball escrit, i també el càlcul mental per "reconegui les problemes que s'han detectat". "Són pràctiques fonamentals que convé protegir, preservar i intensificar, perquè tenen un paper essencial en l'aprenentatge", ha afirmat. Unes mesures que es resumeixen en "més llibres i menys pantalles", i "racionalitzar" la digitalització a les aules i limitar la Intel·ligència Artificial als menors de 14 anys. Segons Niubó, en aquests àmbits hi ha hagut un "consens molt majoritari amb els grups", però l'oposició ha negat que s'hagi validat cap proposta.
En una compareixença després de la reunió, Niubó ha agraït la presència dels grups que hi han assistit -tots menys Vox- i el debat “cordial i enriquidor” que han mantingut. La consellera ha destacat la determinació del president Illa per liderar l'enfortiment del sistema educatiu, amb compromís pressupostaris i amb un suport ampli per “refer consensos”. “És el moment de renovar els consensos i de renovar la confiança en el sistema educatiu del país”, ha afirmat. En aquest sentit, ha destacat la importància de fixar "un rumb compartit que es mantingui" i un "full de ruta que actualitzi el sistema educatiu per anticipar necessitats". L'estabilitat de l'acord de país que es pugui assolir serà decisiva. Niubó també ha dit que tot aquest debat no substituirà el diàleg social amb els sindicats.
L'oposició crida a incloure la comunitat educativa
L'oposició ha criticat la poca concreció de la trobada i ha fet una crida a incloure la comunitat educativa en aquest debat. Junts ha dit que el Govern no té credibilitat i ha tornat a demanar la dimissió de la consellera Niubó. De tota manera, si a l'acord hi participa la comunitat educativa, els juntaires han dit que hi poden participar. La líder del partit al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat també que el Govern ja hagi llançat una bateria de propostes. "Això és contradictori amb fer un procés d'escolta activa", ha dit.
Des d'ERC també han constatat que la trobada ha estat només "per prendre el pols" dels grups parlamentari, lluny de concretar o arribar a acords. En aquest sentit, Jordi Albert ha dit que el debat "no el pot liderar el Govern o el Parlament": "Hem d'apel·lar a la comunitat educativa". El dirigent republicà ha lamentat que el Govern llanci propostes -com el 6% del PIB- i no sàpiga com concretar-les. "Són el govern del màrqueting", ha lamentat Albert, que també ha admès que no es podrà assolir aquesta legislatura.
El PP ha advertit que no participarà d'un pacte que serveixi per "blindar un pacte que ha fracassat". "Fa anys que arrosseguem les males polítiques de governs anteriors", ha denunciat Lorena Roldán.
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