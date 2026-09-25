El jutge deixa en llibertat el «cervell» financer d'una xarxa criminal vinculada al cas Plus Ultra

El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha deixat en llibertat a Simon Lendeert Verhoeven, considerat com a presumpte cervell financer del cas Plus Ultra. Verhoeven va ser detingut a Alemanya després de ser buscat per les autoritats pels suposats préstecs que va concedir a l’aerolínia. Les autoritats alemanyes el van entregar a Espanya perquè declarés aquest divendres davant Calama, però s’hi ha negat al·legant que no ha pogut llegir la causa.
El financer neerlandès és considerat el "cervell" darrere del presumpte delicte de blanqueig amb fons il·lícits en la trama per la qual està imputat l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, assenyalat com a presumpte líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències relacionada amb el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu espanyol va concedir a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia de coronavirus. Segons les fonts jurídiques, Verhoeven s'ha acollit al seu dret a no declarar, encara que s'ha ofert a fer-ho pròximament.
"Indicis racionals de criminalitat"
Verhoeven va ser arrestat aquesta setmana i traslladat a Espanya, on va ser conduït al centre penitenciari de Soto del Real (Madrid), en situació de presó instrumental amb caràcter estrictament cautelar i provisional, segons va acordar Calama en un acte. El neerlandès és investigat per "indicis racionals de criminalitat" dels presumptes delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, segons va informar el magistrat.
Calama indaga sobre la base dels informes dels investigadors de la UDEF, indaga entre altres coses en una presumpta trama desenvolupada a Espanya, França i Suïssa dedicada al blanqueig de capitals sota la gestió presumptament de Leendert Verhoeven i en la qual Rodolfo Reyes, exconseller de l'aerolínia, "és presumpte client".
Una "organització criminal" de blanqueig de capitals
Segons les perquisicions seguides tant a Espanya com a França i Suïssa, "hi ha una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals" gestionada per Verhoeven i Luis Felipe Baca, un empresari vinculat amb la trama i detingut a l'illa del Carib d'Aruba. Verhoeven "va utilitzar la seva estructura empresarial per a realitzar transferències de fons des de l'estranger a la societat Plus Ultra emparades en suposats contractes d'inversió o préstec", va recordar Calama en l'ordre internacional de detenció contra el financer.
Els investigadors situen a Verhoeven com la "principal persona que dona cobertura a l'organització en la generació de factures falses", utilitzant diverses societats internacionals "per a executar les activitats de blanqueig". I apunten al fet que Reyes, en parador ignorat, va ordenar suposadament que algunes quantitats rebudes en els comptes de la companyia aèria van ser "transferides immediatament" a tres societats "instrumentals" de Verhoeven i que van ser a "comptes bancaris opacs a Gibraltar, Suïssa, Montenegro, el Regne Unit i Illa Maurici".
El passat octubre, agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional van dur a terme el registre de la casa del financer a Mallorca, en la qual van intervenir rellotges de luxe, collarets o pendents. A més, la Policia es va confiscar de dos lingots d'or de cent grams i un altre de plata que va llançar un pes de 50 grams, a més d'un anell, un penjoll i unes arracades "amb la forma d'un felí".